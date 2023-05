KP1 inaugure son nouveau siège social à Avignon : un industriel dynamique, employeur majeur de la région

Ce siège social est conçu pour favoriser la collaboration interservices, améliorer la transversalité, partager les idées et travailler en convivialité. Moderne et se déployant sur 3 000 m², il se veut le porte-drapeau de l’image de marque de KP1 dans le Grand Avignon mais également dans l’hexagone.



Pensé pour accompagner la poursuite du développement de KP1, l’un des acteurs majeurs de l’emploi du Grand Avignon, le siège peut accueillir confortablement les futurs talents. 45 femmes et hommes ont déjà été recrutés sur 2022 et début 2023, et 12 postes restent encore ouverts. Sur cette même période, 470 CDI et CDD ont été pourvus ou sont à pourvoir à travers toute la France, témoignant du rayonnement national et de la croissance de KP1.

Si KP1 m’était conté

L’histoire de KP1 prend racine dans la région d’Avignon, il y a plus de 60 ans, lorsque Monsieur Biancone crée le Groupe PPB à Pujaut en 1959. À l’origine de la poutrelle en béton précontraint préfabriqué, l’entreprise est rapidement reconnue pour sa politique d’innovation audacieuse, notamment auprès des artisans.



En 1993, PPB fusionne avec l’entreprise Féder Béton et devient BDI, le 1er Groupe français du béton précontraint doté de la plus large gamme du marché : poutrelles, poutres, prédalles, dalles alvéolées et structures précontraintes.

En 2003, BDI adopte une nouvelle et unique identité. Le Groupe KP1 est né. KP1 est aujourd’hui présent dans toute la France avec 39 sites, dont 18 usines, qui emploient au total 1 700 collaborateurs.

Pour en savoir plus exit_to_app