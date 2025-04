Le groupe NGE tente de diversifier ses activités à travers une acquisition stratégique. Il annonce ainsi l’intégration du groupe Morlot (construction bois, enveloppe du bâtiment, CVC) au sein de NGE Bâtiment.

NGE Bâtiment annonce l’acquisition du groupe Morlot, spécialisé en construction bois, enveloppe du bâtiment (couverture et bardage), CVC-plomberie et maintenance.

Pour rappel, NGE Bâtiment est de son côté déjà présent dans les secteurs de la construction bois, de la charpente, de la préfabrication et de la menuiserie via ses filiales Lagarrigue et Menuiserie Cardinal.

Une stratégie de diversification et décarbonation

L’objectif du groupe NGE à travers ce rachat : opérer une transition vers des modes constructifs toujours plus décarbonés, notamment pour répondre aux prochains seuils de la Réglementation Environnementale 2020 (RE2020), mais aussi « se positionner sur toute la chaîne de valeur de l’acte de construire », souligne le groupe.

Par ailleurs, NGE étend également son maillage territorial grâce aux implantations locales du groupe Morlot, notamment dans l’est de la France, à Lille, ou encore à Aubagne.

110 nouveaux talents au sein de NGE Bâtiment

Avec ce rachat, NGE Bâtiment intègre 110 nouveaux salariés et 21 alternants, et notamment des profils ingénieurs.

« Nous sommes impatients de collaborer avec ces nouveaux talents pour bâtir ensemble l'entreprise de demain, une entreprise durable et responsable, et devenir l'entreprise de préférence dans notre secteur », a réagi Alain Tayar, directeur général de NGE Bâtiment.

« En tant groupe de BTP qui figure parmi les leaders en France, nous sommes engagés dans une trajectoire ambitieuse de décarbonation de nos métiers », ajoute de son côté Jean-Baptiste Gonnet, directeur général adjoint de NGE, en charge de la décarbonation.

Claire Lemonnier

Photo de une : Morlot / NGE