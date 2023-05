Un nouveau système de plafond extérieur : Knauf HydroProof®

Le système Knauf HydroProof® plafonds extérieurs justifie d’un DTA du CSTB (n° 9/22-1078_V1). Il est mis en œuvre sur tous types de bâtiments, en zone abritée extérieure, c’est-à-dire non exposée aux intempéries, telles que les avancées de bâtiments, les sous-faces de loggias, de toitures, de préaux…



Le système est constitué de l’assemblage de plaques de plâtre « Super Hydro », à hydrofugation renforcée Knauf HydroProof® BA 13, vissées sur chantier sur ossature métallique de la gamme Knauf Hydro (500 heures de tenue au brouillard salin) ou Knauf Z275 (avec protection minimale de 200 heures au brouillard salin) selon appréciation préalable du bureau de contrôle et selon le degré d’exposition aux ambiances extérieures et des conditions d’installations (types d’ouvrages, zone de sismicité, etc.).

Les avantages du système

Une esthétique sobre :

Aspect lisse et sans joints apparents.

Finition peinture, choix infini de couleurs.

Une mise en oeuvre simplifiée :

Se met en œuvre comme un plafond plâtre intérieur : ossature, plaques à bords amincis vissées, jointoiement.

Enduit prêt à l’emploi Knauf Proplak HydroProof®.

Technique maîtrisée par les plaquistes.

