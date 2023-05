Nouvelle collection Allura de Forbo Flooring : innovante, efficiente, élégante

Si d’un point de vue esthétique la collection 2023 s’enrichit encore et toujours de dessins, coloris et grains de surface, les 2 grandes nouveautés reviennent à l’introduction d’une référence complémentaire en pose 100 % libre (jusqu’à 150 m²), Allura flex (aussi disponible en pose poissée) et d’une solution acoustique en pose clipsée, Allura click decibel (disponible en juin 2023).



Ainsi, avec 97 décors, 18 formats et 5 modes de pose (dont 3 variantes sans colle), Allura entend répondre à absolument tous les besoins d’agencement, émanant des décideurs, utilisateurs, distributeurs et poseurs. En points d’orgue, sa fabrication européenne et française (à Reims pour Allura decibel) privilégiant les circuits courts, sa composition intégrant des matières recyclées (jusqu’à 30 % pour Allura click & puzzle) et son caractère 100 % recyclable en fin de vie1 se révèlent emblématiques de l’importance que Forbo Flooring porte à l’environnement et à la circularité. Soulignons également son expertise en impression digitale HD qui sublime chaque décor sur la majorité des gammes Allura2.

Allura à coller / Allura fl ex - Respectivement 13 et 22 % de contenu recyclé - Décor : light timber gradient

Allura 2023 : combinaisons plurielles pour intérieurs uniques

Design panachant effets boisés, minéraux et abstraits, formats multiples (lames et dalles en diverses dimensions), constructions variées (avec des couches d’usure allant de 0.4 à 1 mm) et modes de pose au choix (collée, poissée, clipsée ou 100 % libre) : les 120 références Allura ouvrent le champ des possibles à la personnalisation des espaces, résidentiels comme professionnels, allant jusqu’à se mixer entre elles, pour jouer d’harmonie ou au contraire, créer des zones contrastées.

Photo ci-dessus : Allura à coller / Allura fl ex - Décors : magical sky, natural ash

Pose collée

Produit historique de la marque, en évolution constante en termes de stabilité, durable et fiable quels que soient le segment et la taille du projet, Allura à coller propose 3 constructions 0.4, 0.55 et 0.70 (correspondant aux couches d’usure d’épaisseurs différentes) certifiées QB UPEC, ainsi que le plus large choix de décors de la gamme, pas moins de 65. Au rang de ceux-ci, relevons les aspects mats et les finitions grainées des motifs bois, tout comme les lames chanfreinées sur 2 à 4 côtés, sans aucune répétition de dessin, accentuant leur authenticité. Ainsi, le nouveau décor Serene oak, en taille 150 x 20 cm, comporte très peu de noeuds, pour un aspect homogène et lisse au rendu des plus raffinés. Par ailleurs, l’ajout d’un format trapézoïdale à certains designs de la collection se prête parfaitement aux ambiances contemporaines.



Bénéficiant d’une excellente résistance au poinçonnement pr ≤ 0,04 mm et d’une grande stabilité dimensionnelle ≤ 0.05 %, les solutions Allura à coller bénéficient d’un capital confiance instantané auprès des poseurs.

Allura à coller / Allura flex

Décors : ochre ash, terra ash, indigo ash Allura à coller / Allura flex

Décor : dark serene oak

Allura à coller

Décors : terra marble trapezoid, peach marble trapezoid, terra marble, peach marble, terra ash

* Pour la vie

1 - Hors cadre amiante

2 - Hors Allura click et Allura puzzle