KP1 lance son entrevous EMR 100 % recyclé

KP1 poursuit son engagement environnemental en dévoilant son nouvel entrevous EMR conçu à 100 % en matière première recyclée. Cette solution éco-technologique anticipe la future réglementation RE2020 et répond aux évolutions sociétales autour de la réduction de l’impact environnemental des bâtiments

Fruit de plusieurs mois de travaux de Recherche & Développement avec l'entreprise CPA Recyclage, l’entrevous EMR affiche un poids carbone d’1,76 kg eqCO2/m² de plancher, soit 3 fois moins qu’un système traditionnel. Sur un an de production, nous prévoyons ainsi de recycler environ 40 millions de bouteilles en plastique. Pour diminuer au maximum son impact carbone, nous avons également fait le choix du circuit court. Trente kilomètres séparent le lieu de recyclage à Pont-d’Ain (01) et le site de production des EMR...

Une conception dans le soin du détail pour…

Renforcer le confort de pose : 35 fois plus léger (2,3 kg) qu’un entrevous traditionnel en béton, l’EMR diminue de manière significative les risques de Troubles Musculo-Squelettiques (TMS). Il peut être chargé, déchargé et mis en œuvre par un seul professionnel. Gain de temps et sécurité garantis !



Supprimer les déchets : L’entrevous EMR est aisément découpable. Les chutes peuvent être réutilisées et les déchets sur chantier sont ainsi réduits quasiment à zéro.



Maîtriser les coûts : Sa géométrie spécifique, unique sur le marché, assure une performance mécanique maximale et un litrage du béton optimisé.



L’avis technique et la certification NF de l’entrevous EMR sont en cours de validation au CSTB. Il vient compléter l’offre KP1, qui propose depuis 2018 son entrevous EMS EcoVS intégrant déjà en partie de la matière première recyclée. L’EMS EcoVS et le nouvel EMR se distinguent par des teintes différentes.

