KP1 révolutionne le marché du vide sanitaire : 7,50 m sans étais avec la nouvelle gamme de planchers à poutrelles/entrevous GP

Véritable alternative à la dalle portée sur coffrage perdu ou terre-plein, la nouvelle gamme GP sur vide sanitaire possède des performances en béton !

Dédiée particulièrement aux planchers bas des bâtiments non résidentiels (EHPAD, crèches, bureaux, bâtiments administratifs, établissements de santé, cinémas, etc.), elle permet de réaliser des portées sans étais records* jusqu’à 7,50 m. Elle s’adapte ainsi à la typologie de chacun de ces chantiers. La gamme GP constitue également une solution pertinente pour des programmes de maisons groupées et petits collectifs.



Elle se distingue par deux références de poutrelles « nouvelle génération » : GP 156 et GP 185. Complémentaires aux poutrelles sans étais KP1 existantes (gamme LS), elles s’associent aux entrevous isolants Isoleader et aux entrevous coffrants EMX, EMS EcoVS déjà proposés par KP1. Pour garantir les longues portées sans étais, la gamme GP se dote également de nouveaux entrevous isolants : les IsoGP. Ils offrent différents niveaux de performances thermiques et, grâce à différents profils, permettent la réalisation de planchers à entraxes variables. De multiples combinaisons possibles qui témoignent de l’agilité de la gamme GP, pensée pour apporter à chaque chantier la solution la plus performante sur un plan technico-économique.

La gamme GP est une solution compétitive et vertueuse. Elle est moins coûteuse, plus rapide à mettre en œuvre et présente un poids carbone réduit de l’ordre de 30 % en comparaison d’une construction dalle portée sur coffrage perdu.

Un système complet

La nouvelle génération de poutrelles sans étais regroupe deux références : GP 156 (h. 15 x l. 10 cm - poids 25,4 kg/ml) et GP 185 (h. 18 x l. 14 cm - poids 38,2 kg/ml). Avec sa largeur de talon de seulement 10 cm, la poutrelle GP 156 est compatible avec tous les entrevous KP1.

Les entrevous IsoGP (h. 18 x l. 120 cm - Up 0,18 ; 0,23 et 0,27 W/m2.k) se déclinent en quatre références pour offrir différents entraxes : IsoGP 60 ; IsoGP 50 ; IsoGP 40 et IsoGP 50 pour poutrelles jumelées.



La conjugaison de ces poutrelles et des entrevous permet de réaliser un plancher structurel sans étais : MILLIWATT GP avec isolation thermique intégrée ou EcoVS GP coffrant pouvant être complété d’une isolation thermique rapportée.



La gamme GP est sous ATEx numéro 2939 et convient à toutes les zones sismiques en France métropolitaine.

Un service sur-mesure et innovant

Les professionnels sont accompagnés par les bureaux d’études KP1 qui calculent et chiffrent chaque projet. Après l’étude, les entreprises devront compter 10 jours maximum pour la fabrication sur-mesure et la livraison sur chantier.



Au service des acteurs du chantier, KP1 fait preuve d’innovation en intégrant les enjeux logistiques (ordre des livraisons, cadencement, etc.) et pratiques (accès sur site, avancement du chantier, points particuliers, etc.).

Les avantages d’une construction sur Vide Sanitaire

Ménageant un espace entre le sol naturel et la construction, les planchers sur Vide Sanitaire de KP1 limitent les risques liés à une accumulation d’humidité et de radon. Ils constituent un gage de pérennité pour l’ouvrage. La construction est saine, participant au confort intérieur des occupants.



Les planchers sur Vide Sanitaire de KP1 s’adaptent à toutes les qualités de terrain (Loi ELAN) et peuvent être mis en œuvre quelles que soient les conditions climatiques car ils ne prennent pas appui directement sur le sol.



Préfabriqués, ils améliorent le bilan carbone du chantier en conformité avec la RE 2020 : réduction des déchets, optimisation des volumes béton, des sections de poutres...

* En technologie planchers/poutrelles. Elle vient en complément de la gamme LS KP1.

Pour en savoir plus exit_to_app