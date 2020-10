KP1, leader français des systèmes constructifs préfabriqués, annonce la signature d’un contrat exclusif sur 5 ans avec Hoffmann Green Cement Technologies, pionnier du ciment décarboné, pour le développement d’une offre de systèmes préfabriqués en béton décarboné.

Cette collaboration est officialisée après le succès des premiers travaux menés en laboratoires depuis la fin de l’année 2019. Elle confirme l’esprit novateur des deux acteurs attachés à participer activement à la transformation du bâti de demain, éco-responsable et performant, et renforce ainsi leur engagement environnemental*.



Bruno Roqueplo, Président de KP1, commente : « Les produits préfabriqués que nous pourrions mettre à disposition des entreprises s’inscrivent tous dans une même logique : apporter des solutions conformes et performantes pour la réalisation de leurs chantiers. La RT 2012, après les expérimentations E+C-, va évoluer vers une réglementation environnementale (RE2020) et nous souhaitons que KP1 soit un acteur reconnu dans ce domaine. Le partenariat avec Hoffmann Green devrait nous permettre, à terme, de proposer aux entreprises de maçonnerie des systèmes préfabriqués décarbonés, avec des niveaux de performance environnementale inédits à ce jour, tout en conservant des produits techniques et déjà éprouvés. »



Julien Blanchard et David Hoffmann, co-fondateurs de Hoffmann Green Cement Technologies, déclarent, « Ce contrat avec KP1 vient valider la pertinence et le succès des travaux communs entrepris depuis près d’un an. L’engagement sur plusieurs années est extrêmement concret et signifie que prochainement des éléments de construction, avec un béton présentant un bilan carbone significativement réduit grâce à nos ciments, seront utilisés par KP1. Compte tenu du contexte des derniers mois, en particulier dans le secteur de la construction, nous saluons la volonté et la persévérance de nos deux organisations qui ont su garder le cap sur le calendrier des essais. Nous sommes ravis de compter parmi nos partenaires, un groupe comme KP1 avec qui nous construirons d’une autre façon les bâtiments et les villes de demain. »



* Fin 2018, KP1 a, par exemple, lancé la commercialisation de son entrevous léger « EMS EcoVS » qui intègre de la matière recyclée. Sur un an de production, cette innovation prévoit de recycler l’équivalent de 20 millions de bouteilles.

Pour en savoir plus exit_to_app