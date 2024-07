KP1 lance la fabrication de sa nouvelle dalle alvéolée DSL 40 à l’usine de Ciel (71) : un investissement industriel de 300 000 euros

La gamme de dalles alvéolées KP1 est disponible dans des épaisseurs comprises entre 16 et 40 cm. Alliant légèreté et résistance, elle convient particulièrement aux grandes portées sans ajouts de supports intermédiaires et aux planchers devant supporter de lourdes charges. Une solution idéale pour les bâtiments tertiaires, les centres commerciaux, les parkings, les espaces industriels, les entrepôts, les plateformes logistiques... Moins de murs de soutènement et moins de poutres, cela signifie également une réduction du béton sur les chantiers. La préfabrication en béton précontraint contribue à la baisse de l’impact carbone des constructions de 15 à 40 %.

Un site industriel engagé dans une démarche RSE

KP1 est engagé dans une démarche RSE depuis plusieurs années, notamment pour réduire ses émissions carbone. Il mène de multiples actions dans ce sens sur l’ensemble de ses 40 sites à l’image de son usine de Ciel. Depuis 2023 par exemple, le ciment CEM I, dont la formule contenait 100 % de clinker, a été remplacé par du ciment CEM II composé à 80 % de clinker. Côté dalles alvéolées, l’organisation de la ligne a été revue afin de pouvoir réduire voire supprimer l’étuvage. Cette étape de chauffage en atmosphère humide, employée pour accélérer la prise du béton, a été remplacée par une bâche isotherme installée sur la dalle afin qu’elle puisse faire prise durant environ 24 heures. Les déchets issus de la fabrication sont également pris en charge par un partenaire local qui va broyer le béton et le réemployer en remblais pour les chemins forestiers et d’entrepôts agricoles. Les éclairages ont été remplacés par des solutions LED moins énergivores, l’isolation des bâtiments a été améliorée... Tous ces investissements ont permis de réduire de 40 % la consommation énergétique et de l’usine de Ciel.

KP1, un acteur impliqué localement

Au-delà d’être un acteur majeur de l’emploi local, le spécialiste de la fabrication s’attache à collaborer en circuit court avec les entreprises. Ses transporteurs sont à proximité, situés à moins de 40 km de l’usine de Ciel. Le fournisseur d’agrégats est également implanté à quelques kilomètres du site. Partenaire de plus de 20 ans, il livre les matières premières du béton sur le site : les granulats issus de la carrière locale de Comblanchien et le sable provenant du Jura.

Crédits photos : © Laurent Bon - KP1

