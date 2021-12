À Avignon, les produits KP1 mis en œuvre sur le futur Parc Relais

En cette fin d'année, KP1 organisait, mercredi 1er décembre, une visite du chantier du futur Parc Relais du Grand Avignon, mettant en œuvre ses dalles, poutres et poteaux en béton préfabriqués. Pour ce projet, 6 780 m2 de dalles alvéolées en béton précontraint, 1 833 mètres linéaires de poutres, et 755 mètres linéaires de poteaux ont été préfabriqués en usine par KP1.

Après avoir inauguré il y a deux ans son usine de Vernouillet (28), dédiée aux prémurs, KP1 ouvrait à la presse son usine de Grigny (69), spécialisée dans les dalles, prédalles, poutres, poteaux et poutrelles. Cette usine, située en région lyonnaise, fait partie des 20 usines KP1 réparties sur toute la France métropolitaine.

À l'occasion de cette visite, Vincent Linchet, président de KP1, en a profité pour faire un point sur la conjoncture. En 2021, le groupe aurait retrouvé ses niveaux d'activité d'avant-crise, pour un chiffre d'affaires prévisionnel de 300 millions d'euros. Pour 2022, le président de KP1 estime que la tendance est plutôt bien orientée, avec une accélération de la demande, notamment dans le logement résidentiel.

Le président de KP1 a toutefois évoqué quelques ombres au tableau : l'inflation et la hausse du coût de la vie, qui pourrait freiner les projets immobiliers des Français, et des banques qui n'enverraient pas de bon signaux concernant les crédits.

Vincent Linchet, président de KP1. Photo : C.L.

Réduire de 50 % l'impact carbone de la production d'ici 2031

Parmi ses objectifs, le groupe ambitionne désormais de verdir davantage sa production, en réduisant de 50 % son impact carbone d'ici 2031, pour anticiper les exigences de la Réglementation Environnementale 2020 (RE2020). « Le côté RSE est de plus en plus prégnant. C'est une nécessité, et on a un rôle à jouer », a souligné Vincent Linchet.

KP1 souhaite notamment proposer des produits moitié moins carbonés, et donc moins chargés en clinker. Pour cela, le spécialiste de la préfabrication béton compte sur les innovations des cimentiers, en témoigne son récent partenariat avec Hoffmann Green Cement pour la création d'un nouveau prémur mettant en œuvre un ciment sans clinker.

Le groupe annonce ainsi le lancement de sa gamme « Impakt », qui comprendra non seulement ce nouveau prémur, mais aussi l'entrevous EMR, dévoilé en mai dernier, et composé à 100 % en matière recyclée, ainsi que les nouvelles Prédalles et ThermoPrédalles.

Dans l'optique de la RE2020, Vincent Linchet a par ailleurs tenu à rappeler que la préfabrication béton n'est pas une industrie très polluante, ni énergivore, puisqu'elle ne nécessite pas de fours ni de production de chaleur importante. « On ne rejette rien, ni dans l'eau, ni dans l'air, ni dans la terre », a-t-il assuré.

Sur le site de Grigny, la responsable qualité sécurité environnement (QSE), précise que 50 000 € ont récemment été investis pour optimiser et rénover les équipements de traitement des eaux usées. Si ces dernières sont bien rejetées dans le Rhône, situé à proximité immédiate, l'eau est toutefois préalablement filtrée, traitée et neutralisée en plusieurs étapes, avant d'être relâchée dans le fleuve.

La préfabrication pour gagner en efficacité

Pour illustrer la mise en œuvre de ses systèmes constructifs, le spécialiste de la préfabrication a ensuite présenté l'un des chantiers en cours : celui du Parc Relais du Grand Avignon, situé au début de la ligne de tramway d'Avignon.

Daniel Bellegarde, vice-président du Grand Avignon délégué à la mobilité durable, explique que l'objectif de ce parking est d'orienter les automobilistes vers les transports en commun pour désengorger le centre-ville.

Ce parc relais, qui s'étendra sur près de 7 000 m2, offrira 365 places de parking, des bornes de recharge électriques, un espace vélos de 22 places, et un mur d'escalade pour faire la jonction avec le Palais des Sports, situé à proximité immédiate.

Pour ce projet, 6 780 m2 de dalles alvéolées en béton précontraint, 1 833 mètres linéaires de poutres, et 755 mètres linéaires de poteaux ont été préfabriqués par KP1, principalement dans son usine de Pujaut, située à 15 kilomètres, pour limiter les émissions de CO2, et faciliter le transport, alors que les dalles atteignent jusqu'à 16 mètres.

La grue mobile permet de soulever les éléments préfabriqués. Photo : C.L.

Les ouvriers insèrent les poutres entre les consoles ou "corbeaux". Photos : C.L.

La préfabrication a notamment permis de gagner en rapidité d'exécution. Ainsi, en 1 mois, près de la moitié des travaux de structure ont déjà été réalisés. Ces derniers devraient s'achever en janvier, pour une livraison du parc relais en septembre 2022.

Une première partie du parking déjà construite. Photo : C.L.

Claire Lemonnier