KRENDL : les cardeuses-souffleuses compatibles tout isolant en vrac

Le leader mondial KRENDL propose une gamme complète de cardeuses-souffleuses compatibles tout isolant en vrac. Simples, robustes et sans électronique, les machines KRENDL permettent d’isoler de 40 à 120 m2 par heure. Adaptées pour le soufflage et l’insufflation de laine de verre, laine de roche, fibre de bois et ouate de cellulose, KRENDL propose également un extracteur de fibres pour le retrait de l’isolant en vrac.

La marque KRENDL est leader et innovateur depuis 60 ans dans la fabrication de cardeuses souffleuses et autres équipements dédiés aux professionnels de l’isolation. De conception et fabrication américaines, les machines KRENDL sont les plus performantes du marché et permettent d’augmenter fortement la rentabilité des applicateurs.

Une gamme complète de cardeuses-souffleuses

KRENDL propose une large gamme de cardeuses-souffleuses pour répondre à tous les besoins des applicateurs :

KRENDL 425 : compacte et polyvalente,

KRENDL 575 : le best-seller de la marque qui allie longévité et performance,

KRENDL 2300 : conçue pour les professionnels qui recherchent un début élevé de soufflage et d’insufflation,

KRENDL 2800 : un moteur thermique pour les plus exigeants qui souhaitent travailler en totale autonomie.

Le conception des cardeuses-souffleuses KRENDL leur offre une fiabilité remarquable. Leur polyvalence leur permet de souffler et d’insuffler tous les isolants en vrac : laine de verre, laine de roche, fibre de bois, ouate de cellulose, liège. Avec des capacités de 40 à 120 m² par heure, elles sont disponibles neuves et reconditionnées pour répondre à tous les besoins et budgets.

Un extracteur de fibres pour le retrait de l’isolant en vrac

KRENDL propose également son GV180, un extracteur de fibres conçu pour retirer tous types de matériaux d’isolation soufflés et insufflés, ainsi que pour recycler les chutes de projections humides. Quelques secondes suffisent pour le retrait d’un m² de laine minérale soufflée, permettant ainsi un gain de temps et un confort pour les applicateurs.

8 bonnes raisons de choisir une cardeuse-souffleuse KRENDL

Plus de 60 ans d’expérience

Matériel simple, robuste et sans électronique

Matériel polyvalent : laine de verre, laine de roche, fibre de bois et ouate de cellulose

Large gamme pour isoler 40 à 120 m² / heure

Matériel neuf et reconditionné pour tous les budgets

2 ans de garanties pièces et main-d’oeuvre

Centre de maintenance basé en France

Stock important de pièces détachées

Centre de maintenance basé en France

La distribution et la maintenance des machines KRENDL est assurée en France par Igloo France Cellulose installé en Vendée (85). Garanties 2 ans, le centre de maintenance officiel en France dispose d’un stock important d’accessoires et de pièces détachées, offrant une réactivité immédiate en cas de besoin.

Pour en savoir plus exit_to_app