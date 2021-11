Nouvelles unités gainables adaptatifs révolutionnaires pour la gamme de DRV Panasonic

Panasonic solutions chauffage & refroidissement lance la gamme de gainables adaptatifs F3 pour ses systèmes DRV, destinée aux locaux commerciaux, hôtels et bureaux. Cette gamme offre une nouvelle option de montage vertical, ainsi que la sélection de la position d’entrée d’air par l’arrière ou par le bas, qui élargissent les possibilités d’installation. Tout cela, avec un choix possible entre 12 capacités de 1,5 kW à 16 kW, ce qui offre aux installateurs le maximum de flexibilité.

Design exceptionnel et installation flexible

Les gainables adaptatifs bénéficient d’un design compact offrant un gain d’espace optimal avec une hauteur de 250 mm et un poids de 26 à 42 kg. Ces caractéristiques permettent de les adapter parfaitement à des projets nécessitant une intégration discrète. Bien que compact, leur design offre une pression statique externe maximale de 150 Pa et un réglage optimal du flux d’air est possible en fonction de la forme des tubes et des conditions de fonctionnement. Les unités intègrent deux détecteurs de fuite de gaz réfrigérant R32 pour la sécurité.



La conception du boîtier fluidifie le débit d’air, ce qui permet de réduire le bruit de l’unité en fonctionnement jusqu’au niveau record de 20 dBA, tout en maintenant une pression élevée, le tout procurant aux utilisateurs confort et tranquillité. Des détecteurs intelligents contrôlent la température d’évacuation de l’air pour un contrôle parfait de la température ambiante et donnent la possibilité de réduire les courants d’air froids pendant le fonctionnement du chauffage.

Un des points forts de cette gamme est l’introduction inédite sur le marché d’options d’installation verticale et horizontale, qui permet une installation discrète à l’extérieur d’une pièce même si la faible hauteur de plafond restreint l’espace pour les tuyauteries. De plus, le bac de récupération s’adapte à l’utilisation horizontale et verticale. Il est possible de sélectionner l’entrée d’air par l’arrière ou par le bas à l’aide de panneaux amovibles. La gamme inclut une pompe de vidange intégrée plus puissante et à haute levée qui permet de placer le tube d’évacuation à jusqu’à 701 mm de la base de l’unité.

Qualité supérieure de l’air : protection 24 h/24 et 7 j/7 avec nanoe™ X

Toute la gamme est dotée de la technologie nanoe™ X sans entretien de Panasonic (Générateur Mark 2 = 9,6 milliards de radicaux hydroxyles/sec). Cette technologie innovante produit des radicaux hydroxyles (également appelés radicaux OH), qui sont présents en abondance dans la nature et qui inhibent certains polluants, virus et bactéries, pour assainir et désodoriser les surfaces dures et les tissus d’ameublement, renforçant ainsi la protection 24 h/24 et 7 j/7 pour garantir un environnement plaisant à tous. Cette technologie est idéale pour une vaste gamme d’applications, nanoe™ X ayant une efficacité avérée contre les odeurs dans les grands espaces1.

Connectivité intelligente

Enfin, les unités gainables adaptatifs sont compatibles avec toutes les commandes DRV, dont la nouveau télécommande CONEX avec Bluetooth intégré et ses nouvelles applications pour une configuration rapide et pratique. La télécommande innovante peut être couplée à un smartphone ou une tablette pour faciliter l’utilisation quotidienne à distance grâce à l’Application H&C Control Panasonic. Elle est également compatible avec l’application H&C Diagnosis Panasonic pour l’analyse et le dépannage.



1 - Testé par un organisme tiers. Organisme de test : KAKEN TEST CENTER General Incorporated Foundation, institut de test international basé au Japon.

Pour en savoir plus exit_to_app