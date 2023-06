Igloo France Cellulose, leader français dans la fabrication de ouate de cellulose, l'isolant biosourcé naturellement performant.

Igloo France Cellulose propose une offre globale réservée aux professionnels : isolation biosourcée en vrac (ouate de cellulose Igloo France) et en panneaux (Gramitherm) ; cardeuses souffleuses KRENDL tout isolant en vrac (laine de verre, laine de roche, fibre de bois, ouate de cellulose etc.) ; capots de protection pour spots encastrés Tenmat FF120-RF compatibles LED et halogènes, certifiés incombustibles. Nous apportons également un service de valorisation des Certificats d’Économie d’Énergie (CEE) auprès de nombreux professionnels.