L’AC 200 : concentré de technologies pour la localisation de fuites d’eau

Sewerin, entreprise familiale aux techniques innovantes, spécialisée depuis 1923 dans la surveillance des réseaux, est aujourd’hui le leader dans ce domaine d’activité. Concepteur et fabricant d'appareils depuis près d’un siècle, SEWERIN a mis au point des systèmes de détection exclusifs adaptés à chaque besoin et utilisés avec succès dans le monde entier.

Les enjeux environnementaux au cœur de toutes les discussions, tels les changements de climat et notamment la rareté de l’eau, font que la détection des fuites d’eau est plus que jamais essentielle aujourd’hui.

Trouver une fuite, c’est dans l’objectif de la réparer, pour que la réparation soit la plus efficace et économique possible, il faut la localiser avec le plus de précision possible, car une fouille d’une mètre n’impacte pas le budget de la même manière qu’une fouille de 5 mètres (sans parler de la gêne éventuellement causée au trafic routier et à la multiplication des réseaux tiers éventuellement dans la fouille) et vue la multiplication des réparations à faire, il faut que celles-ci soient circonscrites au plus juste. L’économie réalisée est substantielle.

Le SeCorrPhon AC 200, vaisseau amiral de la gamme électroacoustique de SEWERIN, répond à ces besoins de manière précise :