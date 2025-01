Innovation et fiabilité : les solutions de SEWERIN pour la détection de Fuites

L'entreprise propose une gamme complète d'instruments de mesure pour la détection de fuites d'eau, incluant des enregistreurs de bruit (prélocalisateurs), des corrélateurs, des détecteurs électro-acoustiques et gaz traceur. Ces outils permettent de localiser rapidement et précisément les fuites, minimisant ainsi les pertes et les coûts associés.

En matière de détection de fuites de gaz, SEWERIN offre des dispositifs adaptés à une utilisation intérieure et extérieure, ainsi que des systèmes d'alerte au gaz. Ces solutions sont essentielles pour prévenir les accidents et garantir la sécurité des installations industrielles et résidentielles.

SEWERIN se distingue également dans la localisation de canalisations et la détection d'objets enfouis, fournissant des instruments de haute précision qui facilitent les travaux de maintenance et de réparation des infrastructures souterraines.

Pour assurer la fiabilité et la longévité de ses équipements, SEWERIN propose des services de maintenance régulière et de réparation en ses locaux proche de Strasbourg. L'entreprise organise également des formations pour aider ses clients à tirer le meilleur parti de ses produits. Le centre de formation est certifié Qualiopi.

En résumé, SEWERIN se distingue par son engagement envers l'innovation et la qualité, offrant des solutions de pointe pour la détection de fuites et la sécurité des infrastructures.