L’alliance de la modernité et la sobriété

Laissez-vous inspirer par un design affirmé avec le pilier Trigone et ses facettes aux reliefs géométriques en trois dimensions. Une manière d’habiller votre clôture dans un look minimaliste, moderne et original.

Les piliers de portails sont les premiers éléments visibles de votre habitation, ils sont conçus pour tous les types de portails (battants / coulissants) afin d’habiller la clôture mais également pour la sécuriser. C’est pourquoi, miser sur leur esthétisme est un pari gagnant pour la première impression de votre maison !

Un pilier qui s’adapte à la lumière et à vos envies !

La pureté des formes du pilier « TRIGONE » et ses lignes design joueront avec la lumière et les rayons du soleil afin d’apporter à l’entrée de la maison un esthétisme contemporain qui ne passera pas inaperçu !

Ce modèle de pilier se décline en version complète (tous les éléments de pilier sont géométriques) mais aussi en version « SIMPLE TOUCH » (3 éléments géométriques, les autres éléments sont lisses). Le Trigone vous permet alors d’opter pour un look sobre et une touche d’originalité, ou alors pour un look épuré et original à la fois.

Pour une harmonie de votre clôture toujours plus parfaite, Weser propose également les chaperons de mur Trigone assortis au pilier ! En plus de sa pose simplifiée, ce chaperon viendra protéger et finir les murs et murets de votre clôture avec goût.



Teinte : Blanc cassé et Ton pierre

Dimensions de l’élément de pilier TRIGONE 29 : 29/32 x 29/32 x 16,7 cm

Dimensions du pilier complet TRIGONE SIMPLE TOUCH 29 : 29 x 29 x 188 cm (blanc cassé uniquement

