U-Boot® Beton, la solution technique du Daliform Group qui révolutionne le monde du gros oeuvre

Imaginée par l’Atelier Jean Nouvel, la tour Hekla – dite aussi “Rose de Cherbourg” – prend la forme d’une composition prismatique en contraste avec la pluspart des immeubles voisins orthogonaux ou parallélépipédiques.

Avec ses 220 m de haut attendus, la tour Hekla occupera la deuxième marche du podium, juste derrière la tour First. L’édifice fait partie du secteur de la Rose de Cherbourg, en pleine reconfiguration. La tour est située sur un terrain de 1 900 mètres carrés, jusqu'ici négligé, car entouré de voies de circulation et traversé par des ponts. Hekla est surtout la première tour de bureaux signée Jean Nouvel implantée au cœur de La Défense.

Avec sa forme prismatique et sa hauteur majestueuse, la tour Hekla marquera le panorama de La Défense. Son habillage de verre en constituera la surface visible, cachant un cœur de béton, dont la réalisation mobilise des solutions techniques parfois singulières.

Bien que peu visible, le béton est le principal matériau utilisé. Sa construction a en effet été réalisée avec un volume total de 60 000 m3 de béton. Les seules parties en béton réellement visibles devraient être les sept poteaux circulaires monumentaux, de près de 16 m de haut, qui soutiendront le lobby de la tour.

D’une superficie globale de 90 000 m2, les planchers de la tour Hekla présentent une double particularité : ils sont précontraints et intègrent des caissons en polypropylène permettant un allégement général de la structure.

Le choix technique des concepteurs a été d’utiliser des planchers allégés avec la solution technique U-Boot® Béton associées à une solution technique de post-tension.

Les avantages sont nombreux, dont le premier est l'économie de matériel de construction, le deuxième point positif est l’absence des poutres retombées ou des chapiteaux, ce qui se traduit en une surface lisse utilisable de 100% à chaque niveau.

Il permet également une finition parfaite et homogène de l'intrados, répondant ainsi aux besoins architecturaux.



Les coffrages U-Boot® Beton ils sont mis en place lors des opérations de pose des armatures. Pour compenser la poussée d’Archimède qui verrait les caissons flotter sur le béton, le coulage du plancher est opéré en deux phases.

Une première couche est coulée sur le fond du coffrage U-Boot® Beton de manière à bien couler sous les caissons qui sont ouverts sur la face inférieure, emprisonnant le bord. L'épaisseur de cette première phase de coulage permet le remplissage complet de la dalle inférieure de 6 cm. Dès que ce béton commence à perdre sa fluidité, les compagnons reprennent le coulage, remplissant les nervures présents entre les caissons, puis recouvrant toute la surface d'une épaisseur de 12 cm cette fois.

En totalité, le plancher ainsi réalisé se développe sur 36 cm d’épaisseur.

Grâce à l’emploi des U-Boots U-Boot® Beton, l’économie de béton sur l’ensemble de la tour est de plus de 1 000 m3, soit un allègement de la structure de près de 2 300 t! Bien entendu, les réductions d'émissions de gaz à effet de serre sont également proportionnelles.

Encore une fois, l’utilisation du système U-Boot® Béton s'est avérée être la solution technique idéale pour la réalisation d’un ouvrage de grandes portées qui a permis une grande liberté architecturale avec une exploitation optimisée des espaces intérieurs. De plus, la réduction de la charge globale de la structure a permis une optimisation importante des structures portantes verticales et des structures de fondation.



Daliform Group est l’entreprise leader dans le développement et la production de coffrages perdus en plastique recyclé pour le monde de la construction.

Grâce à son équipe d'ingénieurs hautement qualifiée, l'entreprise est devenue un vivier d'innovations et de succès aux services des entreprises du bâtiment.

Daliform Group fabrique des coffrages perdus pour réaliser des vides sanitaires, des bassins de rétention et/ou de dispersion des EP (Iglu’®, Système Atlantis) et des radiers et dalles en béton armé allégées (U-Boot® Beton, U-Bahn® Beton, Fit Slab).



Les produits Daliform Group ont contribué à la réalisation d’ouvrages importants en France tel que les Tours Hekla, Duo, Alto, Trinity à Paris, des parkings et beaucoup d’autres ouvrages dans le monde entier.

Les coffrages sont réalisés conformément aux standards de qualité les plus élevés et ils sont couverts par de nombreuses certifications, dont notamment l’Avis Technique du CSTB.

Pour en savoir plus exit_to_app