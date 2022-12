L’assurance Tous risques chantier en quelques questions

Les risques liés à une opération de construction sont multiples tant pour les personnes qui travaillent sur le chantier que pour les biens ou les travaux en eux-mêmes et les conséquences financières qui en résultent peuvent être lourdes. Il est donc indispensable de protéger la construction, les ouvrages provisoires et les biens sur le chantier. C’est le principe de l'assurance Tous Risques Chantier (TRC). Explications avec Adrien Parrinello, chef de produit MOA, direction technique de SMABTP dans la vidéo « Une question, un expert ».

Les risques liés à une opération de construction sont multiples. Outre les risques pouvant survenir pendant l’exécution des travaux comme un incendie, une inondation, un effondrement, un dégât des eaux, une explosion…, la multiplicité des acteurs qui interviennent sur le chantier peut constituer un risque supplémentaire.

Lorsque des dommages surviennent en cours de travaux, chaque intervenant reste responsable de ses propres travaux et il lui appartient de les réparer. La difficulté réside alors dans l’identification des responsabilités des différents intervenants ce qui peut prendre du temps et engendrer des retards dans la réalisation du chantier.



Pour se protéger contre ce type de conséquences et assurer la continuité de son chantier dans des délais rapides, le maître d’ouvrage a intérêt à souscrire une assurance Tous Risques Chantier.

Cette dernière est donc souscrite par le maître d’ouvrage agissant tant pour son compte que pour celui des différents intervenants à l’acte de construire (architecte, entreprises…). Elle peut également être souscrite soit ponctuellement pour chaque opération, soit annuellement pour l’ensemble des chantiers.

En cas de dommages, la garantie TRC permet une reprise plus rapide du chantier et protège l'ensemble des intervenants.

Contre quels risques la garantie TRC protège-t-elle ?

explosion et incendie ;

défauts de construction, effondrements, affaissement de dalle, erreurs de conception ;

glissement de terrain, inondation, tempête, ouragan, cyclone, chute de la foudre, catastrophes naturelles, dégâts des eaux ;

chute d'une grue ou fausse manœuvre d'un engin ;

vols, négligences, détériorations, vandalisme, attentats, sabotage, grèves, mouvements populaires.

Que couvre exactement la garantie TRC ?

L’ouvrage de bâtiment ou de génie civil en cours de construction ;

s'il s'agit d'une rénovation, les biens existants avant le démarrage et objet des travaux ;

et également : les matériaux sur chantier, les ouvrages provisoires, les échafaudages nécessaires à l'exécution des travaux, les appartements témoins, et au cas par cas selon les besoins : le matériel et outillage, les baraques de chantiers, les plans, devis, documents techniques, administratifs et comptables.

En conclusion, cette assurance apporte une protection efficace et globale au maître d'ouvrage face aux risques encourus en cours de travaux en lui permettant, notamment, de préserver l'équilibre financier de son projet et le respect du calendrier.



Les propres garanties de dommages en cours de travaux que chaque intervenant a souscrit ne suffisent pas toujours et surtout le maître d'ouvrage peut rencontrer des difficultés dans l'exercice de ses recours du fait de la multiplicité des intervenants et de la difficulté à départager les responsabilités. Avec la garantie TRC, ce risque disparait.

