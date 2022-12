Nouveau focus on zinc #19 : un voyage inspirant à travers le monde pour découvrir la richesse des projets en zinc VMZINC® Communiqué | 14.12.22

VMZINC® dévoile la 19ème édition de son magazine Focus on Zinc. Édité à 25000 exemplaires, en français et en anglais, il est distribué dans une trentaine de pays. Une version est également consultable en ligne et téléchargeable sur le site vmzinc (onglet documentation).