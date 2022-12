Modular T Pro et Smart : centrale de traitement d'air raccordé par le haut

La Modular T est disponible en 5 tailles et couvre une grande variété d'applications, telles que les hôtels, les bureaux, les écoles, les salles de sport et les bâtiments du petit tertiaire.

Pour assurer une installation rapide et aisée, la Modular T taille 05 sera fournie en deux sections, et les tailles 06 et 07 en trois sections, de façon à permettre leur passage aisé via des ouvertures de porte standard.