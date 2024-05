L'emblématique Icehotel en Suède rénove sa toiture ondulée avec RUBBERGARD™ EPDM

Ce bâtiment, à l’architecture atypique, a rencontré rapidement et de manière récurrente des problèmes d’étanchéité en toiture. Des réparations étaient entreprises systématiquement mais aucune solution durable n’avait été trouvée. Déterminée à supprimer définitivement ces fuites, l’équipe de l’Icehotel a demandé en 2022 une assistance professionnelle à la société CANECO. Celle-ci a réalisé une étude complète, qui a révélé que la toiture se détériorait car le système d'étanchéité initial n'était pas adapté au climat local rude. De plus, des toitures végétalisées mal installées en périphérie facilitaient l'accumulation d'eaux, aggravant les fuites.

À partir de ces constats, il a été décidé de rénover totalement la toiture en mettant en œuvre une membrane d’étanchéité RUBBERGARD EPDM dans une épaisseur de 1,5 mm. Flexible et d’une durée de vie d’au moins 50 ans, elle peut supporter des conditions météorologiques extrêmes, dont d'importantes chutes de neige et des températures pouvant atteindre -45°C. Elle constitue la solution idéale pour cet environnement particulier. Légère, avec un poids d’1,85 kg/m2, la membrane RUBBERGARD EPDM a pu être installée sur le système existant. Un gain de temps pour tous et la garantie de maintenir ouvert l’hôtel durant toute la durée des travaux.

Une totale adaptabilité

L’Icehotel 365 n’est pas sous la neige durant 3 à 4 mois seulement. L’entreprise CANECO a travaillé en conséquence pour installer les 3 300 m2 de membranes d’étanchéité RUBBERGARD EPDM. La moitié de la toiture a été recouverte du nouveau complexe en 2022 avant l’arrivée de l’hiver. La dernière partie s’est achevée en juin 2023.

Les nappes (L. 30,5 x l. 3,05 m) ont été fixées à la fois en adhérence totale au support et mécaniquement pour garantir une pose pérenne malgré le froid polaire, les tempêtes de neige, la grêle, le vent... Leur souplesse, supérieure à 300 %, a permis d’épouser parfaitement les formes de la toiture tant au niveau des pentes que des différentes hauteurs.

La membrane RUBBERGARD EPDM a également été choisie pour étancher les parties végétalisées. Son épaisseur de 1,5 mm est préconisée pour une robustesse dans le temps et une résistance maximale à la pénétration des racines (norme EN 13948 et test du Bureau allemand FLL). Les risques de fuites sont supprimés et l’hôtel est protégé durablement.

Crédits Photos : © Icehotel Winter - Asaf Kliger / CANECO