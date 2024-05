ADAGIO HD+, une dalle de plafond qui concentre des performances inégalées : blancheur éclatante, acoustique élevée et résistance aux rayures accrue

Zoom sur ADAGIO HD, la solution la plus performante de la gamme qui offre une absorption acoustique de classe A (0,90 αw) avec une atténuation latérale entre 34 dB et 43 dB selon l’épaisseur de la dalle (19, 30 et 35 mm). Elle convient particulièrement bien aux bureaux fermés, salles de réunions, établissements de santé, salles de classe, amphithéâtres..., des environnements où la confidentialité entre des pièces voisines et l’intelligibilité des échanges sont primordiales.

KNAUF CEILING SOLUTIONS s’est également attaché à concevoir un plafond éco-conçu, respectueux de l’environnement et des occupants. ADAGIO HD+ est certifié Cradle to Cradle Bronze. Il est fabriqué à partir d’environ 49 %* de matériaux recyclés, réduisant les déchets tout au long de son cycle de vie. Il contribue également à la qualité de l’air intérieur en ne générant quasiment pas d’émissions COV (Classe A+). Il possède la certification Eurofins Indoor Air Comfort Gold, le label Climat Intérieur M1. Il est classé ISO 4 pour les salles blanches.

Une blancheur éclatante sans effet de brillance

La surface blanche, lisse et uniforme de la dalle ADAGIO HD+ crée des espaces épurés et lumineux. Cette finition réfléchit 88 % de la lumière naturelle tout en supprimant les effets de brillance. Les occupants bénéficient d’un confort visuel optimal et profitent ainsi d’une ambiance chaleureuse, gage de bien-être. Cette réflectance lumineuse permet de réduire l’usage de l’éclairage artificiel.

Des surfaces qui résistent à l’épreuve du temps

Qualité, fiabilité et durabilité caractérisent aussi la dalle de plafonds ADAGIO HD+ qui fait face aux exigences du quotidien. Sa surface, l’une des plus résistantes aux rayures dans sa catégorie, et ses bords renforcés entièrement peints, permettent de conserver une esthétique irréprochable même après de multiples manipulations. Ils facilitent le montage et le démontage des dalles. En cas d’intervention sur les réseaux dissimulés dans le plafond, les maîtres d’ouvrage peuvent également faire appel à une entreprise de maintenance en toute quiétude sans craindre que celui-ci soit abimé après leur passage. Grâce à sa perméabilité à l'air élevée (jusqu’à PM1), la dalle ne subit pas d’effet de filtre au niveau de sa surface qui reste d’un blanc éclatant tout au long de sa vie.

ADAGIO HD+ - Bureaux Takeda, Varsovie, Pologne

* Jusqu’à 59,6 % pour ADAGIO ALPHA.

Crédits photos : KNAUF CEILING SOLUTIONS - © Szymon Polański

