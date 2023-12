L’entreprise Viessmann fait un don de 100 000 euros à l’association SOL SOLIDAIRE

Les initiatives de Sol Solidaire ont un impact social et environnemental direct et concret. Le 1er projet en service, « 123 Soleil », porté avec la société HLM Pluria Novilia, a permis à 123 logements sociaux situés dans 15 communes de l’agglomération de Reims de s’équiper de panneaux solaires. Dans le département du Nord, avec le projet « Somain cité Chauffour », porté avec la société Sia Habitat, ce sont 87 logements qui ont été équipés. Résultat : la facture d’électricité des habitants devrait baisser de 20 % en moyenne. Grâce aux dons, chaque famille bénéficiaire de l’aide de Sol Solidaire devrait économiser ainsi 200 euros par an pendant 30 ans (soit 6 000 euros).

Chaque année, un appel à projets est lancé auprès des bailleurs sociaux. Et les projets sélectionnés, 9 à ce jour, sont soutenus financièrement pour la mise en place de ce dispositif.

« Viessmann est un acteur engagé dans les énergies renouvelables depuis plus de 40 ans. Nous sommes heureux de contribuer, grâce à la fondation Viessmann, à la réduction de la facture énergétique de près de 200 foyers » affirment Pierre Bassetti Président de Viessmann Faulquemont SAS et Christian Grundler Président de Viessmann France SAS.

« Nous sommes très honorés de recevoir ce précieux soutien de la part de Viessmann qui partage notre volonté de réduire la précarité énergétique », déclarent les cofondateurs de l’Association Sol Solidaire, Sylvain Waserman, président de l’ADEME, Sylvie Perrin, associée chez De Gaulle Fleurance, Laetitia Brottier, vice-présidente d’Enerplan, Jean-Sylvain Ruggiu, directeur RSE du Groupe BPCE, André Joffre, président de Tecsol, et Emmanuelle Cosse, présidente de l’Union Sociale pour l’Habitat. « Cette donation nous permettra de financer de nombreux projets pour aider les familles qui en ont besoin et accélérer la transition énergétique. »

Pour en savoir plus exit_to_app