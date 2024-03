L’entretien des poêles à granulés en vidéo [formation AG7]

Cette vidéo présente en détail la formation AG7 du centre de formation AGECIC sur l'entretien des poêles à granulés multimarques. Sur un format présentiel d'une journée, dispensée dans plusieurs centres AGECIC en France, la formation s'intitule "Réaliser les entretiens de A à Z des poêles à granulés et des conduits de fumée". L'entretien des conduits de fumée et des appareils, c'est la garantie d'un fonctionnement en toute sécurité et d'une bonne qualité de l'air intérieur (QAI).