PROFILS SYSTÈMES poursuit ses investissements : 13,5 millions € pour une deuxième presse d'extrusion sur son site de Baillargues - 34 - Hérault

Le groupe Corialis auquel appartient Profils Systèmes, porté CVC Capital Partners, et par son nouvel actionnaire majoritaire Astorg depuis juillet 2021, confirme sa confiance dans son entité française Profils Systèmes en donnant le feu vert pour la deuxième tranche d’un programme d’investissements d’un montant de 13,5 millions d’euros, pour lequel Profils Systèmes a obtenu une subvention de près d’un million d’euros de subventions par France Relance.

La première tranche de 8 millions d’euros, lancée fin 2018, a servi à la construction d’un nouveau bâtiment de 5 000m² et à l’installation d’une nouvelle chaîne de laquage vertical mise en route en février 2020, entrainant la création de 40 emplois sur site.



Cette nouvelle tranche de 13,5 millions d’euros sera consacrée à l’extension du bâtiment industriel pour 5 000m² supplémentaires, portant la surface totale à plus de 53 000 m², et à l’installation d’une deuxième presse d’extrusion pour ses profilés aluminium, toujours sur son site de Baillargues.



Au total, ce sont près de 22 millions d’euros investis sur 3 ans pour accompagner la croissance de Profils Systèmes, qui vise +25% en volume sur l’année 2021, portée par un marché dynamique d’amélioration de l’habitat post pandémie et l’utilisation croissante du matériau Aluminium dans la construction architecturale pour l’ensemble de ses qualités environnementales dont son recyclage à l’infini.

Ces investissements permettent d’augmenter l’ensemble des capacités de production d’extrusion et de laquage des profilés pour ses gammes de produits destinés aux marchés de l’habitat résidentiel et tertiaire, d’améliorer la satisfaction de ses clients et engendrer la création de plus de 60 emplois supplémentaires.



Profils Systèmes se félicite de cette excellente nouvelle à plusieurs titres :

Bénéficiant du Label « Fabrication Française depuis 2013, membre de la French Fab depuis 2017, l’excellence française industrielle est à nouveau à l’honneur avec à la clé : la création d’emplois en France.

L’investissement dans les dernières générations d’outils de production va renforcer les performances bas carbones de ses profilés– à noter que Profils Systèmes satisfait à la démarche Alu+C- pour ses produits aluminium.

Pour rappel l’entreprise a obtenu sur l’année 2021 de nombreuses certifications : Qualité ISO 9001, Sécurité ISO 45001, Environnementale ISO 14001. Et dernièrement Cradle to Cradle - C2C - Bronze, pour ses gammes de profilés fenêtres et coulissants Cuzco et murs-rideaux Tanagra. Cette certification vérifie l’impact des produits sur l’économie circulaire.

Grâce à ses produits en aluminium, Profils Systèmes contribue à réduire l’empreinte environnementale de l’industrie de la construction et anticipe les exigences environnementales futures.

Créé en 1984 en Belgique où l’entreprise possède son siège, Corialis est aujourd’hui l’un des premiers fabricants européens de profilés en aluminium vendus aux installateurs de fenêtres, portes, vérandas et mursrideaux, de petites et moyennes tailles, sur les marchés de la construction neuve et de la rénovation.

Corialis a développé un modèle intégré rassemblant l’ensemble des étapes du processus industriel et logistique sur un même site. Avec 600 millions de CA en 2020 et 2700 collaborateurs répartis sur ses 8 différents sites de production (Belgique, France, Portugal, Pologne, Royaume-Uni, Afrique du Sud, Serbie, La Réunion) le groupe bénéficie d’un rayonnement international.

