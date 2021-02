Depuis plus de dix ans, l’Union des Fabricants de Menuiseries (UFME) cultive la promotion des ouvertures et fermetures de qualité française à travers notamment son site www.ufme.fr. Cette vitrine en ligne, référence pour la profession, débute la nouvelle année en faisant peau neuve. Ses valeurs ajoutées : six rubriques thématiques richement nourries des travaux mis en place dans les Commissions et un espace dédié aux membres, « Le Club UFME ».

La nouvelle architecture, pragmatique et dynamique, fait la part belle à l’actualité. La page d’accueil donne le ton avec un carrousel régulièrement mis à jour : résultats d’études ou de recherches, informations majeures sur le marché, prises de parole dans les débats, recrutements...



« Toute l’ergonomie a été repensée pour l’orienter vers un espace institutionnel dédié principalement aux professionnels, aux prescripteurs de la filière Portes & Fenêtres et à nos adhérents. La consommation internet est rapide, souvent depuis un smartphone. Nous avons donc cherché à proposer une information fiable, actuelle mais avec pédagogie et clarté. Bien évidemment, nous nous attacherons au cours des mois à venir à faire évoluer ce site. Nous fourmillons déjà de nombreux projets. » commente Patrick SAGE, Président de la Commission Communication de l’UFME. Priorité à l'information Fidèle à ses valeurs de partage et de veille informative, l’UFME offre l’accès, dans un espace public, à de nombreux articles autour de thématiques spécifiques clairement identifiables par des pictogrammes colorés : « Le développement durable » : De la collecte au recyclage des menuiseries en fin de vie, en passant par le Label E+C-, ce sujet au coeur des préoccupations fait partie des chevaux de bataille de l’UFME. « La fenêtre de qualité » : Les signes de qualité des fenêtres et des profilés n’auront plus de secret grâce aux articles pédagogiques dédiés aux indicateurs de performances des menuiseries, aux contrôles et tests… « La filière Portes & Fenêtres » : Met à l’honneur le savoir-faire, l’emploi et les métiers de l’industrie. « La formation & le social » : Destinée aux actions de formation menées par l’UFME Campus, et à la gestion de la convention collective « Menuiseries, Charpentes et Constructions Industrialisées et Portes Planes ». Les visiteurs ont également accès à une présentation des sociétés adhérentes, réparties par section et sous la forme de fiches d’identité. Une bibliothèque regroupe, par catégorie, l’ensemble de la documentation UFME. Le Club UFME Disponible sur le site ou via une application mobile, cet espace 100 % dédié aux adhérents permet d’accéder à l’ensemble de la bibliothèque comprenant les documents publics ainsi que les informations leur étant exclusivement réservées. En témoigne par exemple la dernière étude complète réalisée sur le marché de la fenêtre. Gage de praticité et de gain de temps, l’adhérent peut sélectionner ses favoris afin de les retrouver rapidement. Il peut également obtenir en un clic les coordonnées directes des membres, le calendrier des réunions auxquelles il peut s’inscrire et qu’il peut ajouter à son agenda électronique. Le site institutionnel www.ufme.fr est complété par le portail www.choisirmafenetre.fr. Orienté pour les ménages français, il présente les atouts et évolutions de la fenêtre PVC.