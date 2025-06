Alors que le guichet MaPrimeRénov’ a fermé temporairement le 23 juin, le maintien des aides pour les mono-gestes rassure partiellement la filière. L’Union des Fabricants de Menuiseries (UFME) salue cette décision, mais espère que la refonte de l'aide ne portera pas préjudice aux menuiseries.

Après de nombreux rebondissements et effets d’annonce, le guichet MaPrimeRénov’a fermé le 23 juin jusqu’à mi-septembre. Or, suite à une réunion de concertation le 17 juin entre les acteurs de la filière rénovation énergétique et la ministre du Logement Valérie Létard, le dispositif d’aides a été maintenu pour le mono-geste.

Une annonce qui a rassuré l’Union des Fabricants de Menuiseries (UFME). Toutefois, l’organisation s’inquiète des objectifs affichés par le gouvernement.

Hiérarchiser les travaux … mais pas au détriment des menuiseries

Premier point de préoccupation : « le souhait de prioriser certains travaux au détriment d’autres dans le parcours par geste», évoque Laurent Demasles, président de l’UFME. L’intéressé craint notamment que les chantiers de menuiseries soient écartés.

« Selon l’étude IFOP commandée par l’UFME en mai dernier, le remplacement des fenêtres est le premier geste réalisé pour 39 % des propriétaires ayant entrepris des travaux de rénovation énergétique au cours des cinq dernières années. Et 71 % d’entre eux déclarent que ce geste les a incités à entreprendre d’autres travaux », abonde-t-il avant de conclure : « Il serait donc vraiment contre-productif de le considérer comme un geste secondaire alors qu’il répond aux attentes des ménages et aux objectifs environnementaux ».

L’UFME défend également l’intérêt du remplacement des fenêtres sur l’isolation thermique du logement, tant en hiver qu’en été, l’isolation acoustique, la lumière naturelle… D’autant que l’opération peut être réalisée individuellement par les propriétaires d’une copropriété, insiste l’union.

Un référentiel de prix complexe à appliquer pour les menuiseries

« Notre autre sujet de préoccupation est la mise en place d’un référentiel de prix visant à détecter les sur-cotations afin de lutter contre les fraudes », poursuit Laurent Demasles. Rappelons que MaPrimeRénov’ est arrêtée temporairement en partie pour revoir le système contre les abus.

Or, le référentiel prix peut être difficilement mise en place pour des solutions comme les menuiseries, « du fait de leur complexité technique ».

« En effet, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent faire varier fortement les prix : caractéristiques du vitrage, dimensions spécifiques, contraintes architecturales, type de dépose... Sur un marché déjà tendu, cette mesure risque de fragiliser davantage les artisans et petites entreprises », expose le président de l’UFME.

D’autant que d’après l’Agence nationale pour l’habitat, 8 millions d’euros du budget MaPrimeRénov’ ont été accordés aux travaux de menuiseries. « Soit un faible coût pour l’État mais un fort impact pour l’économie française», selon l’organisation, qui estime à 285 euros les recettes publiques générées pour chaque subvention de 50 à 100 euros.

Par Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock