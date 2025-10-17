ConnexionS'abonner
UFME

39 Rue Louis Blanc
92400 Courbevoie
France
Toute l'expertise de l'UFME pour la fenêtre et la porte ...

Depuis 2017, l'UFME met son expertise technique et sa mission principale qu'est la défense d'une menuiserie de qualité fabriquée en France au service des fabricants de portes intérieures. Ainsi l'Union des Fabricants de Menuiseries Extérieures devient l'Union des Fabricants de Menuiseries.

L’UFME a pour vocation d’accompagner et de soutenir les concepteurs, assembleurs et installateurs de menuiseries ainsi que les professions complémentaires à ces métiers quel que soit le matériau.

  • Accompagner les professionnels de la menuiserie : Informer ses adhérents, tant sur les plans technique et environnemental, qu’en matière de normes et de certifications
  • Fédérer, valoriser et défendre la profession
  • Représenter la filière « menuiseries » après des instances nationales et européennes
  • Promouvoir les menuiseries performantes pour sensibiliser l’utilisateur

