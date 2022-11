QVT : Une première chez Profils Systèmes qui instaure une politique d’échauffement pour ses salariés, en partenariat avec le Montpellier Handball

Les chiffres sont là et parlent d’eux-mêmes : 1/4 des accidents du travail chez Profils Systèmes sont liés à des dorsalgies et environ 40% de ces accidents se produisent durant la première heure de travail.

Afin de sensibiliser et protéger ses collaborateurs de ces accidents de travail et autres troubles musculo-squelettiques, sources de nombreuses maladies professionnelles, Profils Systèmes a décidé de faire appel à son partenaire le Montpellier Handball, pour concevoir des programmes d’échauffement avant la prise de poste.



Ces exercices de mobilisation et d’activation calibrés en fonction de la spécificité et de la variété des postes existants chez Profils Systèmes, ont été présentés à 8 salariés volontaires (du service « Flux », pilote dans le cadre de ce projet), ce vendredi 14 octobre au FDI Stadium à Montpellier, lors d’une une session d’échauffement organisée par Benjamin Floris, préparateur physique du MHB.



Des exercices (Prévention Épaules / Coudes, Protocole Lombalgie…) qui vont désormais être instaurés dans ce service pilote avant chaque prise de poste, puis généralisés par la suite à l’ensemble des opérateurs de production Profils Systèmes.

Et ce, avec l’objectif de créer une routine d’échauffement chez les salariés pour préparer leurs articulations et muscles aux efforts physiques à venir, et ainsi éviter les blessures et maladies professionnelles qui pourraient les handicaper dans leur vie professionnelle comme personnelle.



Aymeric Reinert, Directeur Général de Profils Systèmes, précise l’intérêt de s’appuyer sur l’expertise et le savoir-faire du Montpellier Handball dans ce processus :



« Nous avons souhaité mettre en place cette politique d’échauffement, car nos collaborateurs dans le cadre des préparations de commandes, sollicitent de manière répétitive leur corps, en particulier les épaules et le dos.

Le partenariat avec le MHB nous permet de bénéficier de leur expertise dans le sport de haut niveau. Et notamment, à travers leurs préparateurs physiques, d’appréhender les bonnes pratiques en termes d’échauffement qui permettent de préparer le corps de nos salariés avant la prise de poste, et ainsi limiter les TMS (troubles musculo-squelettiques). »

