La Chenille du centre Pompidou est enfin sortie de son cocon

L’iconique série d’escaliers mécaniques vitrés du Centre Pompidou a réouvert au public le 16 juin dernier après quasiment 2 ans de travaux menés par les équipes Schindler. Les visiteurs peuvent aujourd’hui accéder à tous les étages de l’institution et profiter de toutes les expositions présentent sur le site.

Les amateurs de panoramas ne manqueront pas d’apprécier la réouverture de la chenille du Centre Pompidou, en effet les escaliers mécaniques qui la compose ont été remplacés, après plus de quatre décennies de service !



Conçue par les célèbres Renzo Piano et Richard Rogers, l’architecture du bâtiment repousse la quasi-totalité des éléments structurels et mécaniques vers l’extérieur, libérant ainsi de vastes espaces d’exposition pour le plus grand bonheur de ses visiteurs. Les travaux réalisés ont consisté à rénover les coursives et à changer l’ensemble des escaliers mécaniques datant de l’ouverture du centre en 1977. Avec cette rénovation, le musée et la Bibliothèque publique d’information (BPI), première salle de lecture publique à Paris, auront une entrée commune.



La Chenille se compose aujourd’hui de dix escaliers mécaniques SCHINDLER d’une longueur de 16,7 mètres pour un poids de 10,7 tonnes chacun. « La grande complexité de cette rénovation était le passage obligatoire par la structure existante du bâtiment pour enlever et réinstaller les escaliers mécaniques", évoque Johann Autechaud, superviseur du département Construction chez Schindler. La rénovation a aussi nécessité le démontage des fenêtres courbes qui enveloppaient les escaliers mécaniques alors qu’au même moment deux grues mobiles étaient stationnées sur la place et retiraient les anciens escaliers mécaniques du bâtiment.



Ce succès est une grande fierté pour l’entreprise Schindler qui compte parmi ces nombreux chantiers réalisés sur des lieux culturels, des projets tout aussi spectaculaires tels que l’Aiguille du Midi, l’iconique ascenseur du Louvres, etc… à retrouver sur cet espace, juste ici.

