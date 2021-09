Nouveau Faîtage ventilé G3 clé en main

VMZINC® innove en toiture ! La marque, spécialisée dans le zinc français depuis plus de 180 ans, lance son nouveau Faîtage ventilé G3 pour les couvertures à joint debout.

Le Faîtage ventilé G3 se distingue par son design contemporain et extra-plat. Cet élément de finition, à l’esthétique épurée, vient parfaire la ligne de toit en zinc des logements individuels et collectifs, comme des bâtiments. Il se décline dans trois aspects de surface (QUARTZ-ZINC®, ANTHRA-ZINC® et Zinc naturel) afin de répondre au plus près des envies architecturales des maîtres d’œuvre et d’ouvrage.



Commercialisé sous forme d’un kit complet prêt à l’emploi, ce système permet la réalisation rapide et esthétique de 10 m de faîtage.

Il se compose de 5 capots et 5 jonctions pré-façonnés, 12 bandes décompression auto-adhésive et 50 clips laqués en gris, noir ou brillant pour une uniformité visuelle avec les autres éléments en zinc.



Pour simplifier la mise en œuvre, VMZINC® a développé un clip de fixation exclusif (modèle déposé) qui s’insère facilement dans le joint debout. Pratique pour l’artisan qui n’a plus à réaliser de plis plats en tête de bacs ou à utiliser des coulisseaux de tête !



Utiliser le faîtage ventilé G3 c'est s'assurer une étanchéité parfaite et durable avec une finition impeccable en un rien de temps, renseignez-vous !

Pour en savoir plus exit_to_app