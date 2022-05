Placo® Phonique, la plaque pour le confort acoustique entre vos pièces !

Le bruit est le 2ème facteur environnemental provoquant le plus de dommages sanitaires en Europe, derrière la pollution atmosphérique¹.

La solution Placo®, la plaque Placo® Phonique :

Placo® Phonique répond à tous les besoins d’insonorisation dans l'habitat, en neuf comme en rénovation, sur toutes les applications : cloisons, plafonds, sols, doublages.

Son cœur de plaque spécifique, de haute densité et amortissant, réduit les bruits et conserve les performances mécaniques de la plaque. Sa formulation permet une amélioration significative de la performance acoustique en comparaison avec une Placoplatre® BA 13 standard :



-> 42 dB EN CLOISON

Une performance acoustique primordiale pour seulement 7 cm d’épaisseur !

Dans le cas d’une pose associée à une laine de verre PAR Phonic ISOVER de 45 mm entre deux plaques Placo® Phonique.



-> +16 dB EN CONTRE-CLOISON EN RÉNOVATION

Une amélioration acoustique déterminante pour retrouver la sérénité chez soi !

Associé au système Optima ISOVER ou Placostil® composé d’un parement Placo® Phonique et d’une laine de verre GR 32 45 mm sur voile béton de 16 cm.

Soit un gain acoustique de 3 à 5 dB sur le système (cloison, plafond, doublage) par rapport au même ouvrage en plaque standard.



-> UNE SIMPLICITÉ DE MISE EN ŒUVRE

La plaque Placo® Phonique s’adapte à tous les ouvrages en neuf comme en rénovation sans changement de mise en œuvre, ni accessoires spécifiques.

Reconnaissable à sa couleur bleue, la plaque Placo® Phonique existe aussi en version hydrofugée et en largeur 600mm ! Elle s’adapte ainsi à tous vos besoins.



1 - WHO RegionalO ce for Europe & JRC, 2011.

