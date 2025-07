DTU 25 - Plâtrerie : le guide complet

Découvrez les règles du DTU 25 pour réussir vos travaux de plâtrerie : cloisons, plafonds, finitions murales, matériaux et mise en œuvre.

Domaine d’application du DTU 25

Le DTU 25 s’applique à l’ensemble des travaux de plâtrerie dans les bâtiments, qu’il s’agisse de travaux de finition ou de mise en œuvre d’éléments structurels.

Il couvre principalement :

La pose de plaques de plâtre : pour réaliser des cloisons et des plafonds.

: pour réaliser des cloisons et des plafonds. Les enduits de finition : pour l’application de plâtre ou d’enduits sur les murs et les plafonds.

: pour l’application de plâtre ou d’enduits sur les murs et les plafonds. Les systèmes de plafonds suspendus : comprenant les structures métalliques et les panneaux de plâtre.

: comprenant les structures métalliques et les panneaux de plâtre. Les cloisons sèches : pour créer des espaces intérieurs sans travaux de maçonnerie lourds.

Le DTU 25 ne concerne pas les applications de plâtrerie dans des environnements industriels ou dans des constructions soumises à des exigences techniques particulières (comme les murs de soutènement).

Objectifs du DTU 25

Le principal objectif du DTU 25 est de garantir la qualité, la résistance et l’esthétique des travaux de plâtrerie. Plus précisément, il vise à :

Assurer la durabilité des ouvrages : en veillant à la bonne préparation des supports et à la bonne application des matériaux.

: en veillant à la bonne préparation des supports et à la bonne application des matériaux. Optimiser les performances thermiques et acoustiques des cloisons et des plafonds en utilisant des matériaux adaptés.

des cloisons et des plafonds en utilisant des matériaux adaptés. Garantir la sécurité et la conformité des travaux de plâtrerie, tout en respectant les normes d’ergonomie et de finition.

Il exclut toutefois les travaux de plâtrerie pour des structures spécialisées (notamment pour des équipements à haute résistance thermique ou des structures soumises à des conditions environnementales extrêmes).

Matériaux utilisés

Le choix des matériaux est essentiel pour garantir la solidité et la durabilité des ouvrages en plâtrerie. Les principaux matériaux utilisés sont :

Les plaques de plâtre : souvent utilisées pour la construction de cloisons et de plafonds. Elles sont disponibles sous diverses formes, y compris des plaques spécifiques pour des performances accrues en termes d’isolation thermique et phonique.

: souvent utilisées pour la construction de cloisons et de plafonds. Elles sont disponibles sous diverses formes, y compris des plaques spécifiques pour des performances accrues en termes d’isolation thermique et phonique. Le plâtre : utilisé pour la finition des murs et des plafonds, souvent sous forme d’enduits ou de plâtre projeté.

: utilisé pour la finition des murs et des plafonds, souvent sous forme d’enduits ou de plâtre projeté. Les matériaux d’isolation : laine de verre, laine de roche, polystyrène expansé, qui sont intégrés dans les cloisons et les plafonds pour améliorer les performances thermiques et acoustiques.

Tous ces matériaux doivent être conformes aux normes de sécurité et de qualité pour garantir la durabilité et les performances des ouvrages.

Mise en œuvre de la plâtrerie

La mise en œuvre des travaux de plâtrerie comprend plusieurs étapes clés, qui doivent être suivies de manière rigoureuse pour garantir la qualité du résultat final. Voici un tableau récapitulatif des principales étapes de mise en œuvre :

Étape Pose de cloisons et plafonds suspendus Application d'enduits et finition Préparation des supports Préparation du mur ou plafond avant l'installation Préparation de la surface pour l'application du plâtre Installation des structures Pose de la structure métallique pour les cloisons et plafonds Application du plâtre ou des enduits sur la surface à traiter Pose des panneaux Fixation des plaques de plâtre sur la structure métallique Lissage et ponçage des surfaces enduites Contrôle et finition Vérification des alignements et niveaux des cloisons et plafonds Vérification de l'uniformité de la finition et des joints

Dossier d’exécution

Le dossier d’exécution pour les travaux de plâtrerie doit être complet pour garantir que toutes les étapes du projet respectent les normes du DTU 25. Il doit inclure :

Les plans d'exécution : détaillant la disposition des cloisons, des plafonds suspendus et des éléments d’isolation.

: détaillant la disposition des cloisons, des plafonds suspendus et des éléments d’isolation. Les spécifications des matériaux : précisant les types de plaques de plâtre, les systèmes d’isolation et les produits de finition à utiliser.

: précisant les types de plaques de plâtre, les systèmes d’isolation et les produits de finition à utiliser. Les calculs de dimensionnement : pour s’assurer que les supports et les matériaux choisis sont adaptés aux charges et aux contraintes des ouvrages.

: pour s’assurer que les supports et les matériaux choisis sont adaptés aux charges et aux contraintes des ouvrages. Les rapports de conformité : garantissant que l’installation respecte les règles de sécurité et les exigences de performance thermique et acoustique.

Préparation des matériaux

La préparation des matériaux avant leur mise en œuvre est cruciale pour garantir la qualité des travaux. Cela comprend :

Le stockage des matériaux : les plaques de plâtre, les enduits et les matériaux d’isolation doivent être stockés dans des conditions appropriées pour éviter toute dégradation.

: les plaques de plâtre, les enduits et les matériaux d’isolation doivent être stockés dans des conditions appropriées pour éviter toute dégradation. La préparation des supports : les murs et les plafonds doivent être propres, secs et lisses pour assurer une bonne adhérence des matériaux.

: les murs et les plafonds doivent être propres, secs et lisses pour assurer une bonne adhérence des matériaux. Les tests de conformité : les matériaux doivent être testés pour vérifier leur résistance et leur conformité aux normes de sécurité et de qualité.

Pose des ouvrages

La pose des ouvrages de plâtrerie doit être effectuée avec une grande précision pour garantir la qualité et la durabilité des cloisons et des plafonds. Voici les points essentiels à respecter :

Alignement et fixation : les structures métalliques doivent être parfaitement alignées, et les plaques de plâtre doivent être fixées solidement pour éviter toute déformation.

: les structures métalliques doivent être parfaitement alignées, et les plaques de plâtre doivent être fixées solidement pour éviter toute déformation. Joints et finitions : les joints entre les plaques doivent être soigneusement lissés et finis pour éviter les irrégularités sur la surface.

: les joints entre les plaques doivent être soigneusement lissés et finis pour éviter les irrégularités sur la surface. Contrôle de la planéité et de la verticalité des murs et des plafonds pour garantir une finition uniforme.

Tolérances à respecter

Les tolérances à respecter lors des travaux de plâtrerie sont cruciales pour garantir la qualité du résultat final. Voici les principales tolérances :

Tolérance de niveau : ± 2 mm pour la planéité des plafonds et des murs.

: ± 2 mm pour la planéité des plafonds et des murs. Tolérance d’alignement : les murs et plafonds doivent être parfaitement verticaux et horizontaux, avec une tolérance de ± 2 mm sur toute la longueur.

: les murs et plafonds doivent être parfaitement verticaux et horizontaux, avec une tolérance de ± 2 mm sur toute la longueur. Tolérance de finition : les joints et surfaces doivent être lissés et exempts de défauts majeurs, avec une tolérance de ± 1 mm.

Le respect du DTU 25 est essentiel pour garantir la qualité, la sécurité et la durabilité des travaux de plâtrerie. Ce document définit les bonnes pratiques pour la mise en œuvre des cloisons, des plafonds et des finitions en plâtre, en veillant à ce que les matériaux et les techniques respectent des critères de résistance et d’esthétique. En appliquant les recommandations du DTU 25, les professionnels du bâtiment peuvent assurer des ouvrages de plâtrerie conformes aux normes, offrant confort et sécurité aux occupants.

Le DTU 25 est consultable auprès de l’AFNOR ou du CSTB.

→ Découvrez tous les DTU dans notre dossier spécial

Par Camille Decambu