HIMACS inspire les étudiants du campus

Étudier à l'université est une source d'enseignement mais également d'inspiration, que ce soit pendant les cours ou en dehors. Le campus et son environnement peuvent être tout aussi instructifs que les leçons qui y sont dispensées. Ainsi, lorsqu'il s'est agi de concevoir un nouveau bâtiment pour la faculté des sciences sociales de l'université de Sheffield, HIMACS a été retenu pour le revêtement mural.

The Drum fait partie intégrante de The Wave, un bâtiment de 16 600 m2 destiné à la faculté des sciences sociales. Conçu par HLM Architects pour répondre aux exigences de la croissance prévue jusqu'en 2035 et fournir un environnement de standing mondial et éco-responsable, pour encourager la collaboration tout en renforçant la réputation d'excellence de la faculté en matière d'enseignement et de recherche, The Wave est un mini-campus qui a rassemblé les facultés de 18 bâtiments distincts en un seul espace cohérent, avec The Drum au centre.

The Drum est un centre de conférences circulaire composé de trois niveaux avec plusieurs salles à l'intérieur, entourées de mezzanines avec des tables et des chaises pour l'étude ou la socialisation et surmontées d'un toit en verre pour laisser entrer la lumière. The Drum est entièrement revêtu de 500 plaques HIMACSAlpineWhite. Plus de 1300 pièces individuelles ont été thermoformées par les fabricants 3G Joinery & Shopfitting, avec plus de 80 rayons différents pour créer un aspect élégant et homogène.

Amy Hipwell, architecte d'intérieur chez HLM Architects, explique pourquoi ils ont choisi HIMACS pour le projet : " Il y avait un certain nombre de considérations clés à prendre en compte lors du choix d’un matériau pour habiller The Drum dans l'atrium du bâtiment The Wave. Le matériau devait être durable et nécessiter peu d'entretien, tout en ayant la capacité d'être courbé et d'apparaître sans joints. The Drum est un élément central de l'atrium et il est non seulement visible de tous les endroits du bâtiment, mais il est également accessible à tous les niveaux. "

" Le concept de l'intérieur était axé sur le bien-être et l'utilisation de matériaux naturels. Le matériau choisi pour The Drum devait contraster avec ces finitions plus douces. En raison de la quantité de lumière du jour qui traverse le toit de l'atrium, il était important que la couleur ne soit pas altérée par le temps. Il est apparu clairement que le Solid Surface était le bon matériau, car il résisterait à l'épreuve du temps et resterait impactant dans les années à venir. "

HIMACS en Alpine White est le choix parfait pour le revêtement de The Drum, car HIMACS est réputé dans le monde entier pour ses façades spectaculaires. Comme il peut être thermoformé, il est idéal pour les bâtiments circulaires et les projets curvilignes et démontre magnifiquement à quel point une architecture vraiment exceptionnelle peut être une source d'inspiration.

Grâce à sa flexibilité intrinsèque et à ses caractéristiques singulières, HIMACS est le choix idéal pour les bâtiments universitaires, les locaux commerciaux, les bureaux et les sièges sociaux. HIMACS est résistant à l'usure, durable, ignifuge, exceptionnellement hygiénique et résistant aux rayures, aux taches et aux UV. Sa surface non poreuse le rend extrêmement rapide et facile à nettoyer, tandis que ses propriétés thermoformables lui permettent d'être moulé dans n'importe quelle forme et n'importe quelle taille. L'absence de joints visibles garantit également une finition parfaite qui empêche la saleté, les bactéries et les virus de s'accumuler sur la surface. HIMACS est donc un matériau aux propriétés hygiéniques et de purification de l'air imbattables, garanties par des certifications conformes aux normes LGA, NSF international standard et Greenguard.

