La gamme IKOlogique by IKO

IKO REFLECT : Ces solutions d'étanchéité réflectives répondent aux problématiques d'îlots de chaleur urbain et de confort thermique à l'intérieur des bâtiments. La solution réflective bitumineuse IKO DUO FUSION ALU REFLECT ou les procédés synthétiques HYPERFLEX FM REFLECT et IKO ARMOURPLAN SM BLANC permettent une adaptation aux conditions climatiques actuelles et futures des toitures.