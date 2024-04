HIRSCH Isolation lance les 1ers entrevous en PSE issu de la biomasse

Après avoir été les premiers à proposer des isolants en polystyrène expansé à partir de ressources renouvelables (des déchets organiques de 2ème génération d’origine européenne), HIRSCH Isolation étend sa gamme avec les premiers entrevous du marché en polystyrène expansé à Empreinte Carbone Améliorée et 100 % recyclables : Hourdissimo® ECA.

Aussi performant thermiquement et mécaniquement que les gammes standards (Up 0,18 à 0,27 W/(m².K)), Hourdissimo® ECA assure une parfaite isolation des planchers à poutrelles, privilégiés dans la construction des maisons individuelles, mais également dans les logements collectifs et les ERP (établissements recevant du public). Plus écologiques et plus légers que les hourdis béton, les entrevous Hourdissimo® ECA sont faciles à manipuler pour se poser rapidement et assurer un réel gain de temps sur chantier.

Grâce à leur impact environnemental réduit, cette nouvelle gamme répond aux impératifs de la RE2020 relative aux produits de construction. Hourdissimo® ECA est fabriqué exclusivement en France, dans les usines HIRSCH Isolation.

Avec une quarantaine de références (hauteurs coffrantes de 120 à 150 mm), la gamme Hourdissimo® ECA s’adapte aux poutrelles treillis et aux poutrelles précontraintes pour couvrir 100 % du marché de la poutrelle traditionnelle. Les entrevous sont disponibles en version coffrante et en version réversible pour se poser aussi facilement en longueur comme en largeur et s’adapter ainsi à toutes les configurations.

Comme pour l’ensemble de la gamme ECA, Hourdissimo® ECA est certifié ACERMI et ISCC Plus pour la traçabilité de la matière première renouvelable (issues de biomasse), depuis la collecte jusqu'au process de transformation. 100 % recyclables, les entrevous Hourdissimo® ECA s’intègrent au service de collecte et de recyclage des déchets REuse mis en place par HIRSCH Isolation. Initié avec le Réseau National des Recycleurs de Polystyrène (RNRP), REuse propose des circuits courts de collecte de polystyrène expansé (PSE) et une valorisation efficace et durable des déchets, dans les usines HIRSCH Isolation, comme pour des applications annexes comme les emballages, la construction, la réalisation de cadres, de cintres…

Nouvelle gamme Hourdissimo® ECA

HIRSCH Isolation

Gamme ECA : une offre étendue d’isolants à Empreinte Carbone Améliorée

Précurseur en lançant il y a 4 ans le premier isolant PSE à Empreinte Carbone Améliorée (ECA), HIRSCH Isolation poursuit sa démarche d’économie circulaire, durable et responsable en développant son offre de produits réalisés à partir de ressources renouvelables. La gamme ECA est disponible pour l’Isolation Thermique par l’Extérieur, pour les sols (dalles et chapes), les toitures plates et, désormais, pour les entrevous avec la nouveauté Hourdissimo® ECA.

Pour en savoir plus exit_to_app