Programmation énergétique : le MoDem et Horizons disent non au texte amendé Le groupe MoDem a annoncé lundi qu’il voterait contre la proposition de loi énergétique. Dans une interview accordée aux Échos, Marc Fesneau dénonce un texte devenu « totalement désarticulé » au fil des débats. Il pointe notamment l’incohérence d’un moratoire sur les renouvelables, alors même que l’objectif est d’atteindre 200 TWh d’énergies vertes. « On veut supprimer le solaire et l’éolien... Comment va-t-on faire ? », s’interroge-t-il. Marc Fesneau estime le coût potentiel des mesures à plus de 20 milliards d’euros par an et alerte sur les conséquences pour le pouvoir d’achat. Il critique aussi l’idée d’une sortie du marché européen de l’énergie, qui selon lui ferait exploser les tarifs. De son côté, le président du groupe Horizons à l’Assemblée, Paul Christophe, propose également à ses collègues de voter contre. Il suggère un retour à la version initiale du texte votée au Sénat, jugée plus cohérente. Même au sein de la droite, des voix dissidentes émergent. Antoine Vermorel-Marques, député LR et spécialiste des questions environnementales, regrette un vote qui « contrevient à la ligne défendue par la droite depuis le Grenelle de l’environnement ». Enfin, le Rassemblement national menace d’une motion de censure si le gouvernement tentait de passer la PPE3 par décret.