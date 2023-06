La main-courante CROSILUX® LED en vedette au cinéma Pathé Parnasse à Paris

Totalement rénové, ce cinéma, situé entre le Luxembourg et la gare Montparnasse, a ré-ouvert ses 12 salles après 4 mois de travaux. Il est le premier cinéma parisien entièrement premium. Premium parce qu’il dispose de fauteuils totalement inclinables, plus larges qu'à l'accoutumée et développés spécialement pour ce cinéma, avec deux mètres entre chaque rangée et une projection intégralement laser. La capacité du cinéma a été fortement réduite à environ 800 fauteuils (contre 2000 auparavant), une rangée de fauteuils sur deux ayant été supprimée pour améliorer le confort.

La main courante CROSILUX® LED de CROSO France a été retenue par le cabinet LOCI ANIMA Architecture pour son ingénieuse solution d’aménagement et sa facilité de pose grâce à ses éléments modulaires préfabriqués.

Avec une technologie d’éclairage à LED Osram entièrement intégrée dans une logique de « plug & play », les main courante CROSILUX® LED peuvent être mise en œuvre dans différentes variantes d’éclairage : éclairage fonctionnel, d’accentuation, de sécurité ou de guidage. Et pour permettre un montage facile dans les règles de l’art, CROSO France propose de nombreux accessoires : support mural fixe ou articulé, support de main-courante fixe ou articulé sur poteau, pièce de jonction, raccord fixe ou d’angle en inox, raccord fixe ou articulé, embout et bouchon de finition…

La pose des 150 mètres de main-courante CROSILUX® LED en fixation murale et sur poteaux a été assurée par Cinequipe métallerie et Cesa électricien. Le système spécifique prêt à installer à partir de profilés en acier inoxydable de haute qualité CROSILUX® de CROSO France fait toujours la différence !