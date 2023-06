HIMACS Sapphire rehausse cette remarquable résidence touristique sur la côte de Lisbonne

L'objectif principal de ce projet de rénovation, connu sous le nom de VA8, était de transformer l'appartement en résidence touristique. Les propriétaires souhaitaient pouvoir proposer les chambres à coucher en location de courte durée, et ont donc demandé un design élégant et moderne, aménagé intelligemment et utilisant des matériaux durables et faciles à entretenir.



L'un des premiers et principaux défis auxquels DC.AD a été confronté a été de faire passer le nombre de chambres de deux à trois, ce qui a nécessité une refonte complète du plan. Comme les chambres devaient être louées séparément, les responsables du projet ont inclus une salle de bains et une armoire dans chacune d'elles, ce qui a permis d'optimiser l'espace.



Chaque pièce a également été dotée d'une identité propre grâce à l'application de couleurs spécifiques sur la plupart des surfaces, créant ainsi trois environnements immersifs et percutants.

Profitant de l'abondante lumière naturelle dont jouit l'appartement, le cabinet d'architectes a pu jouer avec une variété de couleurs dans sa conception intérieure, de l'orange le plus saisissant à des tons plus neutres comme le gris perle et le vert tendre. Le mobilier moderne et minimaliste renforce la vitalité de l’appartement, qui a pour but d'offrir commodité et charme à ses hôtes. En outre, les armoires encastrées des chambres à coucher sont peintes de la même couleur que les murs, ce qui donne à chaque pièce un aspect plus spacieux.



L'entreprise a également réorganisé les pièces à vivre, en les plaçant près de la porte d'entrée de l'appartement et de son patio. La cuisine, quant à elle, a été conçue pour être reliée au salon et en être le prolongement.



Dans la salle à manger, le clou du spectacle est la table ronde en HIMACS, dans la couleur Sapphire blue, de la gamme Lucent. Réalisée sur mesure avec des lignes fluides et une esthétique moderne, elle s'intègre parfaitement au reste de la décoration de la pièce, tout en apportant une touche de couleur.

La décision d'utiliser le matériau Solid Surface pour ce mobilier a été évident. HIMACS est le matériau le plus approprié, en particulier dans les espaces où l'on manipule des aliments, car sa nature non poreuse et sans joints en garantit une hygiène et une propreté optimales.



Lors de la conception de l'appartement, pour l'équipe de DC.AD, le choix s’est porté sur la collection Lucent d'HIMACS au regard de la luminosité de la pièce. En effet, la façon elle réagit à la lumière - avec une translucidité exceptionnelle - contribue à renforcer la sensation de lumière et d'espace dans n'importe quelle pièce. De plus, elle apporte une touche de raffinement, grâce à la grande variété de couleurs disponibles et à la liberté de création qu'offre le Solid Surface.

Crédits Photos : © Francisco Nogueira