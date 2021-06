Fondée en 2016, la société Meama Coffee est rapidement devenue le plus grand producteur de café de Géorgie. Un succès qui l’a amenée à construire un nouveau bâtiment, en périphérie de Tbilissi, regroupant sur un unique site, son siège social, son showroom et son usine. L’entreprise souhaitait un programme avec une identité visuelle forte, qui s’intégrerait harmonieusement dans le paysage et serait synonyme de confort optimal pour ses occupants. Elle a fait appel au cabinet Giorgi Khmaladze Architects, reconnu pour ses conceptions écoresponsables et repoussant les limites de l’architecture.

Sur un terrain de 3 hectares, il a imaginé une enveloppe béton « en accordéon » qui contraste avec la toiture verte accessible de 6 500 m². Pour accueillir la végétalisation, l’architecte a choisi la membrane d’étanchéité RUBBERGARD™ EPDM à la fois durable, performante et rapide à mettre en œuvre. Sa composition offre également une liberté de conception, essentielle pour ce toit ondulant singulier qui se confond avec les collines environnantes et la forêt de pins. L’ensemble du projet a été livré en 2019. L'alliance de la résistance et de la souplesse Testée dans des laboratoires indépendants, la membrane garantit une durée de vie de plus de 50 ans**. Son élasticité, conjuguée à sa robustesse, supprime les risques de pénétration des racines (norme EN 13948 et test du Bureau allemand FLL). Cette souplesse supérieure à 300 % permet également d’épouser les courbes de cette 5ème façade et de s’accommoder des mouvements relatifs du bâtiment. Facile à découper et installer sur la couverture, la membrane RUBBERGARD EPDM rend aisée la mise en œuvre de lanterneaux et d’atriums. Ces ouvertures baignent de lumière naturelle l’intérieur des bureaux et de l’usine. Barrière acoustique et thermique Le système « membrane RUBBERGARD EPDM, isolant et substrat » réduit de manière significative les bruits provenant de l’extérieur. Un critère de choix pour Meama Coffee situé aux abords de l’autoroute et de l’aéroport international. Il contribue également à limiter les variations de température à l’intérieur du bâtiment, gage de confort pour les occupants. * En 2019, l'usine Meama Coffee a reçu le grand prix des Archdaily & Strelka Awards dans la catégorie « Meilleur bâtiment industriel ». Elle a également remporté le Choix populaire dans la catégorie « Commercial - Bureaux - Immeubles de faible hauteur (1 à 4 étages) » des 2020 Architizer A+Awards.

** Durée de vie de plus de 50 ans certifiée pour toutes les membranes EPDM.



