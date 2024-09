Lancement de Etanx, la nouvelle marque spécialisée dans l’étanchéité des toitures

Le distributeur français spécialiste de l’enveloppe du bâtiment Lariviere annonce le lancement d’Etanx, sa nouvelle marque distributeur spécialisée dans les solutions d’étanchéité pour toitures plates.

Lariviere officialise le lancement d’Etanx, sa nouvelle marque distributeur spécialisée dans les solutions d’étanchéité pour toitures plates. Destinée aussi bien aux chantiers neufs qu’à la rénovation, la nouvelle enseigne du distributeur français, spécialiste de l’enveloppe du bâtiment, propose des solutions issue de technologies éprouvées et exclusivement disponibles dans les points de vente Lariviere.

L’entreprise a toutefois tenu à différencier Etanx de ses autres marques distributeur Galiza et Irondel, afin de segmenter ses offres et gammes de produits existants. Ce faisant, Galiza reste une marque spécialisée en ardoise naturelle, Irondel une marque généraliste, et Etanx une marque technique et spécialisée en étanchéité, qui s’étoffera rapidement avec de nouveaux produits.

Autopsie de la gamme Etanx

Pour son lancement, Etanx propose une sélection de sept produits. Parmi eux, on retrouve notamment des membranes d’étanchéité, des toiles de renfort, des antidérapants ou encore des solvants.

Faites à partir de résines liquides, ces solutions d’étanchéité visent à créer un revêtement continu, sans jointure, et épousant la surface traitée. Etanx se démarque également par une certaine facilité de mise en œuvre. La solution s’applique grâce à la technique d’étanchéité liquide, qui consiste en l’application de résines en une ou plusieurs strates. Une façon de garantir une imperméabilité optimale, tant sur des supports neufs que pour la rénovation.

