La plaque de plâtre 6 en 1 STARprotect R’

Le lancement en 2017 par PLACO® de la plaque HABITO®, reconnue pour sa résistance « record » aux chocs, laissait présager de futures associations pour optimiser ses systèmes constructifs. À l’heure où le garage est de plus en plus intégré à la maçonnerie des habitats individuels, c’est UP STIL® qui ouvre le pas aux évolutions innovantes et astucieuses. Cette cloison, créée en 2015 pour séparer et isoler le garage du reste de la maison, est déjà détentrice d’une médaille d’argent aux Trophées LCA-FFB (ex. UMF).