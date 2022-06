Les solutions VMZINC® : naturellement RE2020

Les produits et solutions VMZINC répondent aux exigences de nombreux référentiels de la construction durable (E+C-, certifications HQE, LEAD, BREEAM…) mais ils adhèrent aussi à la réglementation environnementale RE2020 baptisée « Eco-construire pour le confort de tous » qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2022.

La nouvelle réglementation RE2020 concerne dans un premier temps tous les permis de construire des bâtiments collectifs et des maisons individuelles.



À travers les 3 objectifs principaux de cette réglementation, qui se base sur l’éco-construction pour le confort de tous, découvrons comment les solutions en zinc de VMZINC y répondent.



1er objectif : Améliorer la performance énergétique des bâtiments neufs en renforçant la conception bioclimatique des bâtiments et leur isolation.



Par la présence d’une lame d’air (ventilation naturelle empêchant la condensation) entre le parement en zinc et le mur, les systèmes d’enveloppe VMZINC protègent et isolent les murs extérieurs en créant un climat intérieur sain. Les solutions de façade ventilée VMZINC permettent aussi d’intégrer des isolants à forte épaisseur pour une meilleure isolation du bâtiment et un meilleur confort intérieur.



En outre, les solutions VMZINC sont en synergie avec les matériaux biosourcés encouragés par la RE2020 (tel que le bois) puisqu’elles se posent sur du bois, sont associables aux systèmes constructifs bois (MOB, COB…) et compatibles avec les isolants biosourcés.

2ème objectif : La réduction de l’impact sur le climat avec la prise en compte des émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie des bâtiments.



Utilisé en façade, couverture, évacuation des eaux pluviales, le zinc laminé VMZINC® contribue à la diminution de l’impact carbone tout au long de son cycle de vie :

Il est le seul zinc à être fabriqué en France limitant l’impact carbone transport et ses 3 sites de production sont certifiés ISO 14001 (Auby 59, Viviez 12 et Bray-et-Lû 95).

Il est recyclable à 100 %, recyclé à 98,9 % et a une durée de vie de 75 à plus de 100 ans ce qui est un atout majeur dans une conception bas carbone.

Sa fabrication produit peu de chutes (5 %), donc moins de déchets, moins de bennes de recyclage, moins de camions sur les routes.

Il a une faible énergie grise : parmi les solutions métal, le zinc est celui qui a la température de fusion la plus basse 420°C contre 1500°C pour l’acier.

Il fait l’objet d’une gestion durable des ressources : le zinc laminé VMZINC® est fabriqué avec du zinc primaire (67 %) et du zinc recyclé (33 %) issu de chutes internes de production.

3ème objectif : Adaptation aux conditions climatiques futures notamment avec la prise en compte du confort d’été.



Le revêtement en zinc protège les parois du rayonnement solaire direct et contribue ainsi à la réduction des surchauffes intérieures en été. Et ce, grâce au flux constant généré par la lame d’air entre le bardage zinc et l’isolant. Les systèmes développés par VMZINC (brise-soleil, panneaux perforés…) s’utilisent en protection solaire. Les systèmes d’enveloppe VMZINC contribuent ainsi à la performance thermique d’un bâtiment et favorise le confort d’été.

VMZINC s’inscrit dans une démarche d’économie circulaire, locale et responsable et ses solutions en zinc sont un levier pour répondre à la RE2020.

