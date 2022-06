AFNOR Compétences, expert en formations des risques en construction

Assurer la sécurité de vos collaborateurs lors de la réalisation des travaux est fondamentale ! AFNOR Compétences accompagne donc les acteurs de la construction dans le développement de nouvelles compétences qui allient innovation, agilité et savoir-faire !

Conformément à la législation française, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses travailleurs. La mise en œuvre de ces mesures repose sur les 9 principes généraux de la prévention. Celles-ci comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

Les professionnels de la construction et de la rénovation des bâtiments ont pour défi d’assurer la sécurité du personnel en anticipant les risques induits par la réalisation de travaux de désamiantage, de déplombage, de rénovation énergétique et de travaux de construction BBC. Face au risque amiante et au risque électrique, la réalisation des travaux en sécurité requiert la formation et l’habilitation de votre personnel, telles que requises par les dernières évolutions réglementaires. Réussir l’intégration de tous ces paramètres, de la phase de conception jusqu’à la phase d’achèvement tout en anticipant les travaux de maintenance, permet de réduire les risques professionnels.

