La plus grande ferme urbaine d'Asie, en Thaïlande, choisit la membrane la membrane ULTRAPLY™ TPO pour l'étanchéité de sa toiture

L'université Thammasat, l'une des plus anciennes institutions de Thaïlande, a fait construire la plus grande ferme urbaine d'Asie sur le toit de son campus à Rangsit situé à 40 km au Nord de Bangkok. Les 7 000 m², dédiés à l'agriculture biologique, font partie du projet TURF (Thammasat Urban Roof Farm) qui a pour objectif de contribuer à limiter les impacts du changement climatique tels que les inondations fréquentes dans cette région. Landprocess, le cabinet d’architecture et paysagiste responsable du programme, et l’entreprise Zillion Innovation, ont choisi ELEVATE et sa membrane ULTRAPLY™ TPO pour étancher le toit sur 14 000 m² et accueillir cette végétalisation.

La membrane d’étanchéité ULTRAPLY TPO est en adéquation avec ce projet ambitieux de résilience climatique. Résistante aux racines*, elle permet de transformer les toitures « classiques » en espaces verts, voire en parcs publics comme pour ce campus, qui gèrent le stockage des eaux de pluie et réduisent l’effet d’îlot de chaleur. Deux enjeux essentiels pour cette ville métropolitaine très urbanisée. Cultivables, ces espaces verts permettent également de produire localement pour les cantines de l’université. ULTRAPLY TPO possède une longévité éprouvée de plus de 25 ans et résiste aux températures extrêmes, basses ou élevées, ce qui en fait une solution d’étanchéité durable. Dompter l'eau La forme en H du bâtiment confère un relief « montagneux » à la toiture végétalisée. Inspirés des rizières en terrasses traditionnelles du nord de la Thaïlande, les niveaux en cascade, qui ralentissent 20 fois plus le ruissellement de l’eau de pluie, sont étanchés par la membrane ULTRAPLY TPO. Souple, grâce à sa quantité importante de caoutchouc dans sa formulation, elle épouse parfaitement le support notamment au niveau des relevés ou des détails à respecter comme les trottoirs, les socles ou les pots accueillant des plantes. L’eau est ensuite stockée dans quatre bassins de rétention et utilisée à 100 % pour l’irrigation des cultures de la ferme. Ce projet emblématique devrait être reproduit en Thaïlande et au-delà de ses frontières. Si la majorité des bâtiments était équipée d’une toiture végétalisée, la question des inondations pourrait être en partie réglée. Mise en oeuvre facilitée La largeur maximale de 3 m et la soudabilité des joints à l’air chaud de la membrane ULTRAPLY TPO, ici lestée et d’une épaisseur de 1,1 mm**, garantissent une installation rapide et économique par un professionnel agréé. Les étancheurs susceptibles de poser la membrane ULTRAPLY TPO sont formés en amont par les équipes ELEVATE. Ils peuvent également être conseillés et accompagnés tout au long du chantier par l’assistance technique de l’industriel. * Certificat EN 13948 et tests de résistance réalisés par l’organisme allemand FLL.

** Épaisseur de 1,1 mm pour ce chantier mais en France l’épaisseur standard pour un système végétalisé est de 1,5 mm, permettant une durée de vie supérieure à 30 ans.

Crédits photos : © LANDPROCESS & ZILLION INNOVATION