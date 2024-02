STEICO, l’isolation bas carbone qu’il vous faut

S’il n’y a pas de formule magique afin de retirer durablement le CO₂ de l’atmosphère, il y a toutefois la fibre de bois. On estime par exemple que la rénovation énergétique d’une maison individuelle classique (toiture et murs) permet de stocker l’équivalent de 10 vols aller-retour entre Paris et Athènes, soit environ 10 tonnes de CO₂ !

Le bois est par nature une ressource renouvelable, surtout lorsqu’il est issu de forêts gérées durablement et certifiées PEFC, comme c’est le cas pour les résineux utilisés dans la fabrication des isolants STEICO. En plus de se renouveler, ce matériau participe au phénomène de photosynthèse, retirant ainsi durablement le CO₂ de l’atmosphère. Les isolants STEICO disposent donc d’un bilan carbone négatif, c’est-à-dire qu’ils stockent plus de CO₂ qu’ils n’en émettent lors de leur fabrication. À cela s’ajoute une fabrication française dans l’usine de Casteljaloux dans le Lot-et-Garonne.

Faire un geste pour la planète, c’est bien. Le combiner avec d’excellentes performances thermiques, c’est encore mieux ! La fibre de bois combine en effet l’écologie à la performance, répondant ainsi aux injonctions de la RE2020, notamment en termes de lutte contre la chaleur estivale. Si le confort thermique est assuré, le confort acoustique n’est pas en reste. Il en va de même pour le confort d’habitation, puisque les isolants sont dépourvus d’additifs nocifs pour la santé.

Ne choisissez plus entre le respect de l’environnement et le confort thermique, tournez-vous vers la fibre de bois.