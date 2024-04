La pompe à chaleur airHome 600 remporte le prestigieux European Product Design Award™!

L’European Product Design Award™ est un prix prestigieux de l'industrie du design qui récompense chaque année les produits design et innovants et offre une exposition mondiale. La reconnaissance du airHome 600 illustre la conception moderne et épurée du mural.

Dôtée de fonctionnalités intuitives, airHome 600 incarne la nouvelle génération de solutions Hitachi 3-en-1 (chauffage, climatisation et purification d’air), avec le souci de proposer l’excellence en termes d’efficacité énergétique et de confort d’utilisation. Un mural à la pointe de la technologie et au service du bien-être des utilisateurs, qui intègre 4 fonctionnalités liées au traitement d’air. Couplé à une conception esthétique, airHome 600 s'efforce d'être la solution idéale pour tout utilisateur et espace de vie.

" Nous sommes très heureux de recevoir L’European Product Design Award™ pour airHome 600 cette année. Cette distinction reconnaît la force des pompes à chaleur Hitachi en matière de design industriel et d'innovation technologique et montre comment Johnson Controls-Hitachi conçoit au quotidien des solutions toujours plus avancées et dans l’air du temps " Anna Khanova, Vice President & General Manager

Il existe également d'autres produits récompensés par des prix prestigieux au sein des différentes gammes Hitachi, notamment le contrôleur individuel filaire Couleurs Design et la cassette Silent- Iconic™.

Pour en savoir plus exit_to_app