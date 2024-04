DANOLINE ROLD12 FIX : la nouvelle interprétation des habillages muraux plâtre, signée Knauf

Avec le lancement de ROLD12 en 2021, Knauf Danoline avait déjà bousculé le design des plafonds plâtre modulaires en leur apportant profondeur, perspective unifiée et aspect bois. Avec ROLD12 Fix, Knauf Danoline innove en offrant aux prescripteurs un habillage mural apportant rythme et relief au volume, personnalisation à souhait et qualités acoustiques. ROLD12 Fix s’inscrit également en parfaite harmonie avec ROLD12, en jouant la carte des rappels créatifs murs/plafonds.

ROLD12 Fix : caractéristiques et performances

Fabriqué à partir de plâtre recyclé (jusqu’à 30 %), ROLD12 Fix est constitué d’une plaque de plâtre Unity 3 (600 x 600 x 12,5 mm, perforation 3,5 x 3,5 mm et entraxe de 8,3 mm) en finition blanche, habillée de 12 lattes trapézoïdales en plâtre fibré (25 x 600 x 12,5 mm) imprimées d’une finition chêne clair (épaisseur totale du complexe de

25 mm). ROLD12 Fix se destine ainsi à sublimer la créativité des architectes, en neuf comme en rénovation de bâtiments tertiaires, de l’hôtellerie, des halls d’accueil ou encore des salles de conférence, de réunion et de spectacle.

ROLD12 Fix affiche de hautes performances acoustiques (αw jusqu’à 0,90), doublées d’une réaction feu A2-s1, d0. Sur le plan de la qualité de l’air intérieur, ROLD12 Fix bénéficie d’une classification A+, le meilleur niveau de non-émissivité.

ROLD12 Fix : personnalisation à souhait et jeux de lumière

ROLD12 Fix joue aussi la carte de la personnalisation avec la possibilité de colorisation des lattes trapézoïdales parmi une large palette de couleurs (parmi teintes RAL & NCS), pour des créations uniques en leur genre.

À l’image des plafonds ROLD12, ROLD12 Fix peut également être doté de luminaires, spécialement conçus pour s’intégrer entre les lattes : les bandes LED DANOlight se glissent aisément entre les lattes trapézoïdales, sans aucun outil requis. Là-encore, les prescripteurs pourront jouer sur l’emplacement de ces bandes, leurs écartements pour des réalisations uniques et lumineuses.

ROLD12 Fix, une palette de solutions personnalisables à souhait, avec ici quelques exemples possibles

ROLD12 Fix : mise en oeuvre standard et aisée

La mise en oeuvre s’opère simplement par vissage sur ossature métallique verticale invisible à l’aide de vis spécifiquement développées par Knauf. Ces vis DANOloft® s’avèrent ultra fines, prélaquées blanches et parfaitement dimensionnées pour s’insérer dans l’espace de la microperforation (entre lattes). La tête de vis s’arrête à fleur de la surface de la dalle et la finition blanche de la vis s’efface dans le blanc de la dalle ; une véritable garantie de finition harmonieuse, des plus discrètes et soignées. Cette discrétion de fixation magnifie encore l’habillage mural ainsi réalisé qui semble se dresser, sans aucune fixation. Cette solution développée par Knauf permet, de plus, de se dispenser des travaux d’enduisage, de ponçage et de mise en peinture, une véritable garantie de pose rapide et ultra propre.

Les panneaux ROLD12 Fix peuvent être posés de deux manières

La première, à hauteur d’homme, avec les lattes positionnées horizontalement, ce qui garantit le respect des exigences de résistance aux chocs, dans tous types de bâtiments. La seconde, à partir d’une hauteur de 1,80 m avec les lattes posées horizontalement ou verticalement.

Crédits Photos : © Knauf

