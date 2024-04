Le collège d’Escalquens est le premier collège BEPOS du département de la Haute-Garonne (bâtiment à énergie positive). C’est un bâtiment dans lequel on a cherché à la fois à minimiser les dépenses énergétiques et à les compenser par la production d’énergie renouvelable. Le groupe Carré, spécialisé dans la métallerie, a consulté Kingspan Light + Air pour la fourniture de solutions de ventilation et désenfumage naturels à hautes performances énergétiques.

Solutions de ventilation et de désenfumage naturels

3 châssis Ecovision installés sur la façade assurent le renouvellement de l’air ainsi que la sécurité incendie du réfectoire.

Des ventelle Ecoglass positionnée en partie basse permet une amenée d’air discrète, esthétique et très isolante. Le client souhaitait une ventelle laquée aux couleurs de l’établissement.