Que ce soit pour les écoles, hôpitaux, résidences principales ou magasins, la porte Grand Trafic S4700 s’adapte à une multitude de projets. Destinée aux lieux à fort passage du public, cette solution sur-mesure est proposée par LEUL Menuiseries, fabricant français de portes et de fenêtres auprès des professionnels.

Une panoplie d’options

La porte Grand Trafic S4700 (GT S4700) s’inscrit dans la collection aluminium de LEUL. Pratique, elle propose de nombreuses options pour répondre aux exigences des bâtiments qu’elle accompagne : crémones pompier, bandeaux ventouses, gâches électriques, poignées, barre anti-panique, serrures jusqu’à 5 points… De multiples combinaisons sont étudiables !

Adaptée à tous publics et types de chantiers

En phase avec sa vocation à être utilisée auprès du grand public, son seuil à rupture de pont thermique respecte les normes PMR. Elle peut être posée sur les bâtiments neufs (répond aux isolations de 70 à 200 mm) et en rénovation. Dans ce dernier cas, LEUL Menuiseries propose aux artisans des habillages intérieurs et extérieurs.

Vitrage et performances

Avec sa feuillure pouvant accueillir des complexes verriers de 28 à 44 mm et son classement A*4, E*7B, V*C3, la porte GT S4700 répond aux attentes acoustiques et/ou sécuritaires tout en présentant de très bonnes performances thermiques. Son Uw = 1.6 w/m²K ; L’isolation thermique du vitrage est renforcée par une couche de faible émissivité, argon et warm edge noir. La porte Grand Trafic S4700 dispose d’un joint bouclier thermique en périphérie, systématiquement apposé sur le dormant pour plus de performance. Ses paumelles renforcées sont réglables sur 3 axes. Les barrettes ajourées sur l’ouvrant sont efficaces pour limiter l’effet bi-lame.

Design et teintes

La GT S4700 respecte les normes Qualanod, Qualicoat et Qualimarine. Elle se décline en mono et bicoloration sur une palette de 40 nuances. Son design s’accorde avec les gammes I process de LEUL Menuiseries : la cohérence esthétique sur chantier est alors simplifiée.