De Ceuster Fertilizers (DCM) est le leader du marché européen de production d’engrais organiques à base de flux résiduels issus de l’industrie alimentaire. Cette approche durable se reflète dans leur nouveau siège social, un bâtiment écoénergétique situé à Grobbendonk (BE). Ce dernier intègre toutes les technologies de construction durable contemporaines : activation thermique du béton, panneaux solaires, isolation poussée et protection solaire architecturale. La combinaison parfaite de fonctionnalité et de design offerte par les lames DucoSun Wing a convaincu le client et l’agence Schellen Architecten.

Le siège social de DCM respire le dynamisme dans sa conception et sa finition. Le bâtiment triangulaire d’une superficie de 2800 m² exploite au maximum la forme de la parcelle. De plus, la conception s’adapte à l’orientation sud-ouest et au relief existant. Le bâtiment est pour ainsi dire encastré dans un versant, et donc ancré dans son environnement. La relation entre l’intérieur et l’extérieur joue un rôle clé et tient fortement compte des plantes et de la nature. Logique, puisque DCM œuvre dans le secteur horticole.



Ce projet abrite non seulement les services centraux, mais sert également de centre de conférence. Une mission sur laquelle l’architecte Reginald Schellen revient avec plaisir : « La symbiose idéale entre le bâtiment et son environnement rend ce projet vraiment unique. Le bâtiment s’encastre dans la nature, ce qui reflète la philosophie écologique de l’entreprise. »

Maintenir la chaleur du soleil à l’extérieur

« La façade vitrée orientée au sud et la terrasse centrale laissent passer une vaste quantité de lumière dans le bâtiment », poursuit Reginald Schellen. « Les zones vitrées forment également le lien avec la végétation, les collines, le plan d’eau et les plantations. Les façades vitrées orientées sud provoquent aisément une surchauffe de l’intérieur pendant les périodes chaudes et ensoleillées. Dans un immeuble de bureaux économe en énergie, tout l’art consiste à apporter une grande quantité de lumière pendant l’hiver tout en maintenant la chaleur du soleil à l’extérieur pendant l’été ».

Protection solaire structurelle

« Pour éviter que le soleil estival ne devienne l’ennemi du confort, une protection solaire structurelle extérieure est essentielle », souligne Reginald Schellen. « D’où le choix des lames DucoSun Wing, à la forme unique. Nous savons par expérience avec d’autres bureaux qu’il est préférable de placer les lames à l’horizontale sur une façade exposée au sud, car le soleil est haut. La valeur ajoutée architecturale des lames de l’immense façade sud ne doit pas être sous-estimée. Duco se démarquait dans la comparaison, tant sur le plan financier que technique. Il suffit de penser à la forme et à la suspension spécifiques des lames. Ensemble, nous avons recherché la couleur chaude idéale. »

Système mobile

« Le modèle DucoSun Wing est perforé et garantit une harmonie parfaite entre la protection solaire et l’ombrage », déclare Pieter Decat, conseilleur technico-commercial. « La lame en forme d’aile présente un design urbain et peut pivoter avec le soleil, ce qui permet de contrôler la pénétration de la lumière. Elle permet de créer plus d’ambiance dans la pièce.

La position des lames peut être réglée pratiquement en continu et permet d’empêcher la lumière gênante de pénétrer sur le lieu de travail, peu importe la luminosité du soleil. »

La protection solaire structurelle de DCM garantit non seulement une protection efficace contre les rayons du soleil, mais également une réduction de la charge frigorifique jusqu’à 63 %, ce qui contribue à lutter contre la surchauffe. » Reginald Schellen conclut : « C’est un projet dont nous pouvons légitimement être fiers. »